Steigende Energiepreise treiben die Inflation in der Schweiz. SNB-Vizepräsident Antoine Martin achtet nun besonders darauf, ob die Teuerung auf weitere Güter übergreift. Am 10. Dezember steht der nächste Zinsentscheid an.

Darum gehts Die Schweizer Inflation lag im Oktober bei 1,5 Prozent, die Kerninflation noch bei 0,5 Prozent

SNB-Vize Antoine Martin achtet besonders darauf, ob die Teuerung auf weitere Güter übergreift

Viele Banken erwarten keine Zinserhöhung vor Frühjahr 2027, Raiffeisen hält Dezember für möglich

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Der Druck auf die Schweizerische Nationalbank steigt: Am 10. Dezember steht der nächste Zinsentscheid an, und die Rahmenbedingungen für die SNB werden zunehmend ungemütlich. Zum einen dürfte der Druck aus dem Ausland zunehmen: Die wachsende Zinsdifferenz zu den USA und zum Euro-Raum schwächt den Franken. Das verteuert wiederum die Importe, was zu einer importierten Inflation führt. Zudem sind die Schweizer Inflationszahlen im Oktober mit 1,5 Prozent höher als erwartet ausgefallen.

SNB-Vizepräsident Antoine Martin (56) hat die Situation in einem Interview im «Le Matin Dimanche» eingeordnet. «Wir achten besonders auf mögliche Zweitrundeneffekte», sagt er gegenüber der Zeitung. Bis anhin sind steigende Energie- und Treibstoffpreise der wichtigste Treiber der Inflation in der Schweiz. Die Kerninflation, bei der Energie, Treibstoffe und saisonale Produkte herausgerechnet werden, lag im Oktober nur noch bei 0,5 Prozent.

Franken wertete jüngst leicht auf

Schwappt die Teuerung in den November-Zahlen verstärkt auf andere Güter über – wie es derzeit in den USA der Fall ist –, nimmt der Druck auf die Nationalbank zu. Die Mehrheit der Schweizer Banken rechnet derzeit noch damit, dass die SNB den Leitzins nicht vor dem Frühjahr 2027 erhöhen wird.

Bei der Raiffeisen hält man einen ersten Zinsschritt bereits im Dezember für möglich. Die solide Wirtschaftslage in der Schweiz würde eine frühere Intervention erlauben.

Martin lässt sich im Interview erwartungsgemäss nicht in die Karten blicken. Denn die SNB gibt bewusst keine Prognosen zur Leitzinsentwicklung in der Schweiz ab. Das macht auch Sinn: Als kleine Volkswirtschaft können globale Schocks oder Wechselkursschwankungen die Ausgangslage rasch verändern.

In den letzten Tagen hat der Franken wieder leicht aufgewertet, was mit Blick auf die importierte Inflation positiv zu werten ist. Globale Unsicherheiten haben den Franken einmal mehr als sicheren Hafen attraktiv gemacht. Sprich: Es fliesst verstärkt Kapital in die Schweiz.

Drei Zinsschritte der US-Notenbank erwartet

Doch mit den nächsten Zinsschritten der Europäischen Zentralbank und US-Notenbank Fed wird der Druck weiter zunehmen. Beide Notenbanken dürften mit grösster Wahrscheinlichkeit im Dezember ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen. Und: Die jüngsten Inflationszahlen in den USA sind zuletzt höher als erwartet ausgefallen. Die Märkte rechnen deshalb damit, dass die US-Notenbank die Zinsen dreimal in Folge erhöhen könnte. Bei der EZB werden zwei bis drei Zinsschritte erwartet.

Die Mehrheit der Schweizer Banken rechnet derzeit noch damit, dass der Leitzins im Lauf des kommenden Jahres auf 0,5 Prozent steigt. Je heftiger die Inflation im Ausland wütet, desto wahrscheinlicher könnte aber die Prognose der Zürcher Kantonalbank werden. Diese rechnet innerhalb eines Jahres mit einem Anstieg auf 0,75 Prozent.