In den Ferien gönnt man sich gerne was. Gerade für ein schönes Hotel sind viele bereit, einen Haufen Geld auszugeben. Blick zeigt dir einige der teuersten Hotelsuiten weltweit. Dabei darf die Schweiz natürlich nicht fehlen.

Hier kostet dich eine Nacht bis zu 90'000 Franken

Die teuersten Hotels der Welt – auch die Schweiz ist dabei

1/8 In Japan wurde ein neues Luxushotel eröffnet. Foto: Espacio Nagoya Castle

Darum gehts Neues Luxushotel in Japan eröffnet, Übernachtung kostet fast 20'000 Franken

Espacio Nagoya Castle bietet Samurai-inspirierte Zimmer, Pool, Spa und Kunstausstellung

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Teuer, teurer – Luxushotel: In der japanischen Stadt Nagoya hat am 1. Oktober das neue Hotel Espacio Nagoya Castle eröffnet. Wer im neuen Luxushotel übernachten will, muss tief in die Taschen greifen. Eine Nacht kostet je nach Suite fast 20'000 Franken! Doch es geht auch noch deutlich teurer. Blick zeigt dir einige der teuersten Hotelsuiten weltweit.

Espacio Nagoya Castle: 20'000 Fr. pro Nacht

Die Präsidenten-Suite besticht durch hohe Decken und grosse Fenstern. Foto: Espacio Nagoya Castle

Das neue Hotel im Herzen Japans ist von der Samurai-Kultur inspiriert. Insgesamt bietet es 100 Zimmer. Zum Angebot zählen auch ein Pool, ein Spa sowie ein Fitnesscenter. Günstigere Zimmer gibt es auch bereits ab 1300 Franken pro Nacht. Dabei leuchtet das Hotel nur so von Luxus: Auch eine eigene Kunstausstellung gehört zum Angebot für die Gäste.

Kempinski: 51'000 Fr. pro Nacht

Die Badewanne ist ein besonderes Highlight der Suite. Foto: Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München

Wer einmal wie ein König schlafen wollte, kann genau das tun – und zwar in München (D) für über 51'000 pro Nacht! Zumindest in der Hauptsaison. Dafür bietet die Ludwig Suite im Kempinski eine Fläche von 190 Quadratmeter. Das Highlight ist das grosse Schlafzimmer mit grosser Muschelstickerei aus Roségold über dem Bett. Auch eine Badewanne aus Perlmutt gehört dazu – im Wert von 100'000 Franken. Natürlich ist auch ein Rundumservice mit inbegriffen.

The Mark Hotel: 65'000 Fr. pro Nacht

Das Penthouse liegt im 16. Stock. Foto: The Mark Hotel

Eine Übernachtung in der Stadt New York (USA) ist sowieso schon teuer. Besonders teuer wirds im The Mark Hotel: Das gleichnamige Penthouse kostet über 65'000 Franken pro Nacht. Mit über 900 Quadratmeter handelt es sich aber mehr um ein komplettes Haus als um ein Hotelzimmer. Im 16. Stock bietet das Penthouse eine atemberaubende Aussicht über den Central Park. Zur Ausstattung zählen fünf Schlafzimmer und vier Kamine.

Hotel President Wilson: 70'000 Fr. pro Nacht

Die Suite besticht mit einer Sicht auf den Genfersee. Foto: Hotel President Wilson

Natürlich darf die Schweiz unter den weltweit teuersten Hotels nicht fehlen. Im Hotel President Wilson in Genf zahlt man für die Royal Penthouse Suite fast 70'000 Franken pro Nacht. Das Hotel steht direkt am Genfersee und beherbergte schon diverse Staatsoberhäupter. Das Restaurant Bayview wurde zudem mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Palms Casino Resort: 87'000 Fr. pro Nacht

Die Suite, die der Künstler Damien Hirst gestaltet hat, sieht sehr futuristisch aus. Foto: Palms Casino Resort

Fast 90'000 Franken kostet eine Nacht in der Empathy Suite im Palms Casino Resort in Las Vegas (USA). Gestaltet wurde die Suite von Damien Hirst. Auf den zwei Etagen verfügt die Suite unter anderem über einen Massageraum sowie eine eigene Bar. Ein Butler-Service gehört ebenfalls mit dazu.