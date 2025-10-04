Die besten Express-Ausflugstipps für Familien

Rodeln, Klettern oder Wandern mit Zusatzaction? Dieses Ausflugsparadies für Familien ist per Zug im Nu erreicht – und bietet Vielfalt auf kleinem Raum.

Es muss nicht immer eine Woche sein: Manchmal reicht auch ein Tagesausflug, um vom stressigen Alltag abzuschalten. Nach den langen Ferien im Sommer ist der Herbst für viele Familien die perfekte Saison für eine Mini-Auszeit. Zum Beispiel in den Bergen: Die Luft ist klar, die Farben kräftig – und ist das Reiseziel zudem nur eine kurze Zugfahrt entfernt, steht einem erlebnisreichen Tag in der Höhe nichts im Wege.

Eine Ferienregion, die diesen Attributen perfekt entspricht, ist Flumserberg SG. Das Gebiet oberhalb des Walensees ist ab Basel, Luzern oder Aarau in weniger als zwei und ab Zürich in weniger als einer Stunde erreicht – und hat seine Familientauglichkeit dank des Gewinns der «Winter Awards» in der Kategorie Familiy längst bewiesen.

Dass das Bergparadies auch im Herbst etwas auf dem Kasten hat, beweisen 60 Prozent Familienanteil unter den Sommersaison-Gästen und die nachfolgenden Familien-Tipps für einen Tag – mit Kletterturm, Rodelbahn, Adventure-Golf und Spielplatzparadies auf über 1200 Meter über Meer.

1 Wanderwege: hier läuft was!

Die einen stapfen munter los, die anderen lassen sich im Kinderwagen schieben. Am Flumserberg finden Familien für alle die passende Fortbewegung – und dazu gibts erst noch was zu erleben: So lassen sich der bunte Bergherbst auf dem Höhenweg bestaunen, jahrhundertealte Fossilien entdecken oder gemeinsam mit Rothirsch Rohan ein Zaubertrank für Mungg Flumsi brauen. Zwischen Bergbahn, Erlebnisweg und Feuerstelle vergeht die Zeit wie im Flug!

2 Rodelbahn: für Tempofans

Adrenalinkick gefällig? Auf der Rodelbahn FLOOMZER flitzen Gross und Klein durch die herbstliche Bergwelt. Schon die Fahrt mit der Sesselbahn Chrüz sorgt für Nervenkitzel – und aus der Höhe lässt sich die Rodelstrecke bereits ausführlich studieren. Kurz vor dem Start schlägt das Herz dann ein wenig schneller: Über zwei Kilometer und 250 Tiefenmeter gehts durch Tunnel und Kurven über Brücken, Wellen und Kreisel rasant ins Tal.

3 Kletterturm: für Wagemutige

Wer schwindelfrei ist, begibt sich am Kletterturm CLiiMBER in luftige Höhen. Auf 15 Meter hangeln sich Kletterfans durch Autoreifen, balancieren über Holzfässer und sausen mit dem flyingCLiiMBER dem herbstlichen Panorama entgegen. Während die Grossen sich auf die schwierigeren Etagen begeben, gehts auch für die Jüngsten hoch hinaus: Auf der miniCLiiMBER-Tour kraxeln Kinder ab vier Jahren spielerisch durch den Turm.

4 BikerBerg: kleine und grosse Sprünge

Für Pumptrack-Fans ist der BikerBerg der Place to be. Familien drehen auf dem BikerTrail BlueSalamander ihre Runden – die Kurven leicht, die Sprünge klein, der Spass dafür gross! Von der Hochebene Prodalp gehts über den knapp vier Kilometer langen Trail nach Tannenheim. Und weil sich schon früh übt, wer einmal biken will: Auf der Prodalp strahlen Kinderaugen, wenn sie erste Erfahrungen auf dem Laufrädli-Parcours sammeln.

5 Adventure Golf: für Schlagfertige

Minigolf war gestern: Adventure Golf heisst das Familienprogramm der Stunde. Zwischen goldenen Herbstwiesen und dem beeindruckenden Bergpanorama spielen sich die Teilnehmenden über den «Munggä-Bau» und schlagen den Ball den FLOOMZER hinunter. 12 abwechslungsreiche Bahnen auf der Hochebene Prodalp sorgen für Kurzweil mit der ganzen Familie.

6 Berggastronomie: für Hungrige – und Spielfreudige

Nach so viel Action meldet sich der Hunger. Und am Flumserberg setzt sich die Vielfalt auch kulinarisch fort: Im Berggasthaus Prodalp beispielsweise werden Käserösti und Lachsfilet für die grossen und Chicken Nuggets, Spaghetti oder Schnipo für die kleinen Gourmets serviert. Urchige Küche mit 360-Grad-Ausblick? Gibts auf dem Maschgenkamm. Und das «COLORS» punktet mit moderner Atmosphäre und halben Portionen für den kleinen Hunger. Während die Eltern nach dem Zmittag gemütlich einen Kaffee trinken, toben sich die Kinder bereits wieder auf dem Spielplatz aus. Diese gehören am Flumserberg quasi bei jedem Restaurant zum Kindermenü dazu.