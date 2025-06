Die Swiss gehört nicht mehr zu den zehn besten Airlines der Welt, wie aus dem neusten Ranking für Fluggesellschaften hervorgeht. Dafür mischt sie in der First Class aber ganz oben mit. Und sauber ist die Swiss auch.

1/5 Die Qatar Airways bleibt die beliebteste Fluggesellschaft der Welt. Foto: Getty Images for Virgin Australia

Darum gehts Swiss fällt aus Top 10 der beliebtesten Fluggesellschaften, bleibt aber europaweit stark

Swiss glänzt besonders in First Class und Sauberkeit

Qatar Airways und Singapore Airlines führen weltweit, Air Asia bei Billigfluggesellschaften Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Geld sparen mit einer Billigairline, oder doch lieber mit der Swiss in die Ferien düsen? Die Auswahl ist gross. Alleine am Flughafen Zürich landen und starten mehr als 60 Fluggesellschaften, weltweit gibt es Hunderte. Welche schneiden bei Passagieren am besten ab? Und wo steht die Schweizer Fluggesellschaft?

Dieser Frage geht das britische Beratungsunternehmen Skytrax jedes Jahr mit den «Airline Awards» nach. Und hier haben die Reisenden 2025 die Swiss aus den Top 10 gestossen. Trotzdem gehört sie weiterhin zur globalen Spitze. Europaweit liegen nur die Turkish Airlines und Air France vor der Swiss. Die Lufthansa steht auf Platz 18, die Edelweiss taucht in den ersten 100 nicht auf.

Die beliebtesten Fluggesellschaften

Rang Airline Differenz zu 2024 1 Qatar Airways – 2 Singapore Airlines – 3 Cathay Pacific Airways +2 4 Emirates –1 5 ANA All Nippon Airways –1 6 Turkish Airlines +1 7 Korean Air +4 8 Air France +1 9 Japan Airlines –3 10 Hainan Airlines +2 11 Swiss International Air Lines –1

Die First Class ist top

Für die «Airline Awards» bewertet Skytrax die Fluggesellschaften in ganz verschiedenen Bereichen. Und in einem sticht die Swiss besonders hervor: So weist die Schweizer Airline die achtbeste First Class auf. In der Unterkategorie «Lounges» rangiert sie sogar auf dem zweiten Platz. In allen First-Class-Kriterien findet sich die Schweiz unter den zehn besten. Im Jahr 2023 schaffte es die Swiss allerdings sogar unter die ersten vier.

In der Premium-Economy-Klasse landet die Swiss auf Platz 17, in der Economy- und Businessclass reichts nicht für die Top 20. Dafür wird die Swiss auch dem Sauberkeitsklischee der Schweiz gerecht. Weltweit auf Rang 16, europaweit glänzen die Sitze nur bei der Finnair noch etwas mehr.

Weltweit haben die Qatar Airways und die Singapore Airlines erneut die Nase vorne. Die Cathay Pacific Airways aus Hongkong schafft den Sprung aufs Podest. Bei den Billigfluggesellschaften steht die Air Asia ganz vorne. Dahinter schneiden auch Scoot aus Singapur, Indi Go aus Indien und die deutsche Eurowings sehr gut ab.