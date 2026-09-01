Wars das mit dem nervigen Ausfüllen der Steuererklärung? Die Postfinance lanciert zusammen mit einem Zuger Start-up eine neue Plattform. Künstliche Intelligenz übernimmt das Ausfüllen der Steuererklärung. Nach 5 bis 20 Minuten soll der Spuk vorbei sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Postfinance und Iqtax starten in Zürich den «Tax Optimizer» bis 2026

KI-Technologie erstellt Steuererklärungen in 5 bis 20 Minuten automatisch

Pilotprojekt kostet 49 Franken, landesweite Einführung ab 2027 möglich

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist das Ausfüllen der Steuererklärung ein Graus. Sie brüten und schwitzen am heimischen Küchentisch über Abrechnungen, Bankbelegen und allerlei Unterlagen. Egal ob am Laptop oder auf Papier: Das dauert – und das nervt viele!

Jetzt verspricht eine neue KI-Lösung Abhilfe. Die Postfinance und das Unternehmen Iqtax mit Sitz in Risch ZG lancieren «Tax Optimizer». Das Versprechen tönt verlockend: Die Plattform soll die Steuererklärung je nach Aufwand in nur 5 bis 20 Minuten erstellen, wie die beiden Firmen in einer Mitteilung schreiben.

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Lästiges Abtippen von Zahlen entfällt

So funktionierts: Die nötigen Unterlagen müssen Nutzerinnen und Nutzer weiterhin selbst zusammensuchen. Diese laden sie ins Programm hoch. Danach übernimmt die künstliche Intelligenz einen grossen Teil der Arbeit. Sie liest die Dokumente aus und trägt die Angaben automatisch an der richtigen Stelle ein. Das lästige Abtippen von Zahlen soll damit wegfallen, wie es weiter heisst.

Die User müssen die erfassten Daten dann nur noch kontrollieren und bestätigen. Danach lässt sich die fertige Steuererklärung direkt ans Steueramt übermitteln. Fertig!

Postfinance hat die Steuer-KI nicht selbst entwickelt, die Software stammt von Iqtax. Postfinance tritt nur als Vermittlerin auf. «Die Steuererklärung ist ein wichtiges Puzzleteil der finanziellen Verpflichtungen aller Bürgerinnen und Bürger. Dieses soll aber keine Last darstellen», sagt Ron Schneider, Leiter Customer Experience bei Postfinance. Arbnor Jashari, CEO von Iqtax, erklärt: «Wir wollten keine schönere Maske für ein altes Formular bauen, sondern das Ausfüllen so weit wie möglich abschaffen.»

Eine Fachperson schaut noch drüber

Eine zentrale Frage aber bleibt: Kann KI wirklich zuverlässig eine Steuererklärung ausfüllen? Um diese Zweifel aus dem Weg zu räumen, lässt Postfinance die Steuererklärung in der Testphase durch eine zertifizierte Fachperson prüfen. Kostenlos. Normalerweise kostet diese Prüfung laut den Anbietern 89 Franken.

Vorerst funktioniert die Plattform aber nur für Steuerzahler im Kanton Zürich. Dort läuft das Pilotprojekt bis Ende 2026. Der Tax Optimizer kostet einmalig 49 Franken. Iqtax hat aber grössere Pläne. Ziel sei eine smarte Steuererklärung für die ganze Schweiz. Ob es dazu kommt, ist noch offen. Im ersten Quartal 2027 will Postfinance den Zürcher Test auswerten. Danach wird entschieden, ob das Angebot auf weitere Kantone ausgeweitet und die Zusammenarbeit fortgesetzt wird.

Den Test kritisch beäugen werden auch die unzähligen Steuerberaterinnen und -berater im Land, die sich bisher um das Ausfüllen der Steuererklärungen gekümmert haben. Bricht ihnen da grad ihr Geschäftsmodell weg?

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