Dänischer Wirtschaftsminister sagt WEF-Besuch ab

Von Céline Zahno, Redaktorin Politik

Der dänische Wirtschaftsminister Morten Bødskov hat seine geplante Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos abgesagt. Dies schreibt eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber Blick. Grund seien Terminprobleme. Was damit genau gemeint ist, lässt die Sprecherin offen. Bødskov ist der einzige Vertreter der dänischen Regierung, der als Gast am diesjährigen WEF gelistet wurde.

Der Zeitpunkt der Absage ist denkbar ungünstig. US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt sein Interesse am Kauf Grönlands bekräftigt und damit international für Irritationen gesorgt. Beobachter hatten erwartet, dass das Thema am Rande des WEF zur Sprache kommen könnte – in welcher Form und auf welcher Ebene ist jedoch offen.