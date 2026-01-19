DE
FR
Abonnieren

Dänen reichts!
Wirtschaftsminister sagt WEF-Besuch ab

Am Montag beginnt das Weltwirtschaftsforum 2026. In Davos diskutieren Staats- und Regierungschefs, Wirtschaftsvertreter und NGOs bis Ende Woche über globale Sicherheit, Wirtschaft und Klimafragen. Mit Blick bleibst du auf dem Laufenden.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/7
Am Montag startet in Davos das WEF 2026.
Foto: AFP
vor 43 Minuten

Dänischer Wirtschaftsminister sagt WEF-Besuch ab

Von Céline Zahno, Redaktorin Politik

Der dänische Wirtschaftsminister Morten Bødskov hat seine geplante Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos abgesagt. Dies schreibt eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber Blick. Grund seien Terminprobleme. Was damit genau gemeint ist, lässt die Sprecherin offen. Bødskov ist der einzige Vertreter der dänischen Regierung, der als Gast am diesjährigen WEF gelistet wurde.

Morten Bødskov kommt nicht nach Davos.

Der Zeitpunkt der Absage ist denkbar ungünstig. US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt sein Interesse am Kauf Grönlands bekräftigt und damit international für Irritationen gesorgt. Beobachter hatten erwartet, dass das Thema am Rande des WEF zur Sprache kommen könnte – in welcher Form und auf welcher Ebene ist jedoch offen. 

Ende des Livetickers
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen