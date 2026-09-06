Das Viersternehaus Schweizerhof in Lenzerheide warnt seine Kundschaft vor einer Täuschungsmasche. Hacker versuchen, mit Whatsapp-Nachrichten Geld von Hotelgästen zu erschleichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hotel Schweizerhof in Lenzerheide von Hackerangriff betroffen

Betrüger fordern per Whatsapp Kreditkartendaten und locken mit 250 Franken Guthaben

Im August meldeten zahlreiche Hotels in Österreich ähnliche Hackerangriffe

Andreas Schmid Inlandredaktor

An rund 10'000 Adressaten ging die Sicherheitswarnung des Hotels Schweizerhof in Lenzerheide am Donnerstag. Wie Inhaber Andreas Züllig (68) sagt, seien Reservationssysteme, die das Viersternehaus nutze, gehackt worden. Mit der Folge, dass die Betrüger Kundinnen und Kunden über eine Whatsapp-Nachricht dazu auffordern, persönliche Daten und Kreditkartennummer anzugeben. Als Lockmittel diene ein Guthaben von 250 Franken, sagt Züllig.

In seinem Mail warnt das Hotel Schweizerhof die Empfänger, nie auf Whatsapp-Nachrichten zu antworten und nicht auf Links zu klicken. Wie und welche Daten abgeflossen seien, weiss Züllig nicht. «Es ist schwierig, das Leck zu orten, da bei einer Reservation verschiedene Drittsysteme involviert sind.»

Stete Anpassungen

Das Hotel habe seine Buchungsprogramme bereits im Frühling auf Schwachstellen testen lassen und in Verbesserungen investiert. Die Verantwortlichen hätten Massnahmen getroffen und verstärkten diese nach dem Vorfall nochmals. «Trotzdem gibt es keine hundertprozentige Garantie, dass Daten nicht gehackt werden.»

Die Angreifer hätten kein Geld erpresst, betont Züllig. «Sie wollten lediglich an die Kreditkarten- und persönlichen Daten der Kundschaft gelangen.» Wer hinter dem Betrugsversuch stehe, sei nicht klar. «Sicher ist aber, dass der Absender aus dem Ausland kommt», sagt Züllig.

Weitere Hotels betroffen

Bereits Mitte August wurden Betrugsversuche bei Kunden von deutschen und österreichischen Hotels publik. Diese waren die Folge eines Hackerangriffs auf einen österreichischen IT-Dienstleister der Hotelbranche.

Der Vorfall in Lenzerheide dürfte im gleichen Zusammenhang stehen, der Schweizerhof ist mit diesem System über eine Buchungsplattform ebenfalls verknüpft. Von betroffenen Gästen ist – wie auch in Lenzerheide – nur vereinzelt zu hören, dennoch dürfte das Ausmass des Datenabflusses beträchtlich sein. Die IT-Firma bietet Tausenden von Hotels Software für Buchungen und Verwaltung an. In Österreich meldeten im August rund zwei Dutzend Hotels der Datenschutzbehörde, sie seien von Zugriffen auf ihre Systeme betroffen.

Beunruhigend ist für die von den Betrügern kontaktierten Gäste, dass ihre Reservierungsdaten genutzt werden, um Geld zu erschleichen. So erhielten Kunden die Aufforderung, einen tatsächlich gebuchten Aufenthalt über die Kreditkarte zu bezahlen.

Andreas Züllig vom Schweizerhof in Lenzerheide sagt, die ihm bekannten betrügerischen Whatsapp-Nachrichten aus anderen Hotels seien identisch. «Das lässt auf die gleiche Täterschaft schliessen.»