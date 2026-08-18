Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat derzeit massive Probleme mit diversen IT-Applikationen, die seit dem frühen Dienstagmorgen andauern. E-Banking, Twint- und Debitkarten-Transaktionen sind eingeschränkt. Die Bank arbeitet «mit Hochdruck» an einer Lösung.

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Wer heute bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) seinen Kontostand überprüfen oder eine Transaktion tätigen möchte, schaut in die Röhre: «Infolge einer technischen Störung steht das eBanking zurzeit nicht zur Verfügung», steht auf der E-Banking-Seite der Bank. Eine Sprecherin bestätigt gegenüber Blick, dass die ZKB derzeit massive Probleme mit diversen IT-Systemen und Applikationen hat. Diese dauern bereits seit dem frühen Dienstagmorgen an. Laut Blick-Informationen sind nebst dem E-Banking auch Debitkarten- und Twint-Transaktionen von der Störung betroffen.

Auf dem Portal Allesstörungen sind dazu mehrere hundert Meldungen eingegangen. Was steckt dahinter? Machte die betriebsinterne Infrastruktur der ZKB schlapp? Oder wurde die Bank gar Opfer eines Hackerangriffs? Die Sprecherin beschwichtigt: «Es handelt sich nicht um einen Cyberangriff», sagt sie auf Anfrage. Eine Lösung ist bislang noch nicht gefunden: Man arbeite «mit Hochdruck» an der Behebung, teilt sie weiter mit.