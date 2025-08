Swatch-Aktie legt stark zu – trotz Gewinneinbruch

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Die Aktie des Uhrenkonzerns Swatch hebt beim Start in Börsentag ab: Um bis zu 4,7 Prozent ist der Titel zeitweise gestiegen, derzeit liegt er immer noch 3,8 Prozent im Plus – trotz massivem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr. Die Swatch Group erwirtschaftete einen Reingewinn von 17 Millionen Franken. Zum Vergleich: In der für das Unternehmen auch schon schwierigen Vorjahresperiode waren es noch 147 Millionen gewesen.

Der Grund für den kletternden Aktienkurs: Der Finanzmarkt dürfte das schlechte Ergebnis antizipiert haben. Gleichzeitig zählt an der Börse meistens nur der Blick nach vorne. Und dieser ist rosiger als auch schon. So schreibt Swatch von «ersten positiven Signalen einer Verbesserung» im für den Konzern so wichtigen Absatzmarkt China. «Die Gruppe erwartet eine weitere Reduktion der Lagerbestände bei den chinesischen Einzelhändlern und damit eine Erholung der Bestellungen», heisst es dazu im Ausblick aufs zweite Halbjahr 2025.