Nach Nato-Gipfel: Aktien von Rüstungskonzerne legen kräftig zu

«Europa wird die Verteidigungsausgaben in grossem Stil erhöhen», sagte Nato-Chef Mark Rutte (58) am gestrigen Nato-Gipfel in Den Haag. Der Schritt ist tatsächlich historisch: Die Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, bis 2035 fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung auszugeben. Damit hat sich US-Präsident Donald Trump (79), der diese Erhöhung bereits in seiner ersten Amtszeit gefordert hatte, endgültig durchgesetzt.

Vom Nato-Gipfel profitieren direkt auch die grossen europäischen Rüstungskonzerne. Am Donnerstag kletterten die Kurse durchs Band:

die deutsche Waffenschmiedde Rheinmetall: +4,4 Prozent

der britische Konzerns BAE Systems: +3,1 Prozent

der italienische Konkurrent Leonardo: +2,7 Prozent

der französische Gigant Thales: +2,2 Prozent

Noch beeindruckender ist die Rally der Rüstungskonzerne seit Donald Trumps Wahlsieg vom 4. November 2024. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Lage rückblickend richtig eingeschätzt: Mit Trump im Weissen Haus würden sich die Europäer nicht mehr vollständig auf die USA verlassen können – und müssen vorwärtsmachen.

Im März verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) ein 800 Milliarden Euro Programm für die Aufrüstung des europäischen Kontinents. Wirtschaftsredaktor Michael Hotz analysierte damals, wo die Rüstungskonzerne des alten Kontinents im Vergleich mit den USA und China stehen.

Wie heftig die Aktienkurse der Rüstungskonzerne in Europa in den letzten knapp acht Monaten profitiert haben, zeigt die folgende Übersicht von Blick. Die Kursgewinne sind berechnet vom 4. November 2024 (Trumps Amtsantritt) bis heute, 26. Juni 2025:

Rheinmetall: +290,8 Prozent

Leonardo: +120,1 Prozent

Thales: +70,3 Prozent

BAE Systems: +50,7 Prozent