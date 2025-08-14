Über 124'000 Dollar: Bitcoin erreicht neues Allzeithoch

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Neuer Rekord in der Kypto-Welt! Der Bitcoin-Kurs ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 124'000 US-Dollar geklettert. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt stieg im frühen Handel auf bis zu 124'517 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen gab der Bitcoin einen Teil der Gewinne wieder ab und fiel auf Kurse von rund 123'000 Dollar zurück.

Die Hintergründe für den rasanten Kursanstieg der letzten Tage – plus 5 Prozent innert fünf Tagen – sehen Experten in den USA. Die soliden Inflationsdaten am Dienstag nährten die Hoffnungen an der Wall Street auf Zinssenkungen im Herbst. Die grosse Wette am Dienstag und Mittwoch an den amerikanischen Börsen: Notenbank-Chef Jerome Powell (72) kommt dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump (79) nach und senkt im September den Leitzins. Das ist gut für die Aktien- und Kryptokurse.

Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent an Wert gewonnen. Als einer der stärksten Kurstreiber gilt die kryptofreundliche Trump-Regierung. Er selbst bezeichnete sich auch schon als «Krypto-Präsident» und machte sich für Regulierungen stark, die der Kryptobranche in die Karten spielen.