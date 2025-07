Dollar-Debakel jetzt mit historischem Ausmass

Der US-Dollar wird schwächer und schwächer – und das in einem Ausmass, das es seit über 50 Jahren nicht mehr gegeben hat. Seit Jahresbeginn hat der Dollar über 10 Prozent gegenüber anderen Leitwährungen wie Euro, Yen, Pfund oder Franken eingebüsst. Damit erlebt die Weltleitwährung das schwächste erste Halbjahr seit 1973 und dem Ende des Bretton-Woods-Systems, das nach dem Zweiten Weltkrieg als umfassende Neuordnung der Weltwirtschaft eingeführt wurde, wie die «Financial Times» berichtet.

Besonders Donald Trumps (79) zweiter Einzug ins Weisse Haus drückt den Dollar-Kurs. Seine aggressive Zollpolitik und der geplante, massive Schuldenaufbau durch sein Steuerpaket lassen Investoren weltweit den Rückzug antreten. Wie sich Trumps Politik auf die Zahlungsfähigkeit der Supermacht auswirkt, haben Handelszeitung-Chefredaktor Markus Diem Meier und Peter Rohner, Chefökonom der Handelszeitung, in einem gemeinsamen Beitrag aufgeschrieben.

Besonders bitter für US-Anleger: Trotz Allzeithochs an der Wall Street hinken die Renditen – umgerechnet in Euro oder Franken – wegen des schwachen Dollars deutlich hinterher. Trump macht Europa stark, stellte Blick-Wirtschaftsredaktor Christian Kolbe in einer Analyse bereits Mitte Mai fest. Dazu kommt jetzt auch noch: Während viele zum Jahresanfang mit einem starken «Greenback» – so wird der US-Dollar genannt – gerechnet hatten, profitieren nun der Euro oder der Schweizer Franken. Gegenüber dem Franken ist der Dollar letzte Woche unter die 80-Rappen-Marke gefallen.

Für Trump und die USA hat ein schwächerer Dollar auch Vorteile: Er macht US-Exporte wettbewerbsfähiger, weil amerikanische Produkte im Ausland günstiger werden. Das kann das Handelsbilanzdefizit verringern – ein zentrales Anliegen von Trump. Andererseits steigt durch eine schwache US-Währung auch der Inflationsdruck in Amerika.

Die Theorie, dass Trump bewusst eine Schwächung des Dollars in Kauf nimmt, hält sich bei Beobachtern hartnäckig. Ausland-Redaktor Daniel Jung hat diese Theorien auf ihre Glaubwürdigkeit abgeklopft. Was dafür spricht: Erstens hat sich der US-Präsident wiederholt gegen einen «zu starken Dollar» ausgesprochen. Und zweitens würden die immensen Schulden Amerikas, die der US-Präsident mit dem geplanten Steuergesetz noch weiter aufblähen wird, günstiger werden. Gut möglich also, dass Trump sich über das historisch schlechte Abschneiden seiner Währung freut.