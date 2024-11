Trump-Aktie eröffnet am Wahltag stark im Plus

Rauf und runter – so waren die letzten Tage der Trump-Aktie an der New Yorker Börse. Das Papier von Truth Social, dem Twitter-Abklatsch des Ex-Präsidenten, gilt für die US-Wahlen als der Wall-Street-Indikator schlechthin. Die Experten sind sich einig: Geht die Trump-Aktie nach oben, rechnen die Spekulanten mit einem Wahlsieg des Republikaners.

Nach einem erfolgreichen Handelstag am gestrigen Montag (+ 13 Prozent) startet Truth Social auch am Dienstag an der Wall Street durch. Die Aktie eröffnete um 15.30 Uhr Schweizer Zeit über 11 Prozent im Plus. Die Spekulanten scheinen sich festgelegt zu haben.

Allerdings wird in den ersten Minuten des Handelstages klar: Die Trump-Aktie ist höchst volatil. Innert Minuten brach das Plus von 11 auf 7 Prozent ein. Mittlerweile pendelt sich Truth Social bei etwas über 38 Dollar und einem Plus von 10,2 Prozent ein. Das ist ein schlechtes Omen für Vizepräsidentin Kamala Harris.