Verhaltene Woche an Schweizer Börse – Rätsel um Logitech

Die Schweizer Börse Six hat sich diese Woche verhalten gezeigt: Am Freitagabend pendelt sich der Schweizer Leitindex SMI nach Börsenschluss bei 12'184 Punkte ein. Ende der Woche zogen die Kurse zwar wieder etwas an. Trotzdem reichte es nicht, um das Minus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Beginn der Woche abzuwenden. Seit Jahresbeginn hat der Index mit den 20 stärksten Börsentitel jedoch rund 10 Prozent zugelegt.

Gleich mehrere SMI-Konzerne gaben ihre Quartalszahlen bekannt: Ein kräftiges Plus verzeichnet diese Woche die Lonza-Aktie. Am Donnerstag legte die Aktie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen fast 3 Prozent zu. Zum Wochenende hat sich die Aktie bei 556.20 Franken eingependelt. Seit dem Jahresbeginn ist der Kurs von Lonza um über 57 Prozent gestiegen. Damit ist der Pharmazulieferer seit Jahresbeginn der grösste Gewinner an der Schweizer Börse.

Was ist bloss bei Logitech los?

Neben Lonza präsentierten auch Logitech Quartalszahlen zum Geschäftsjahr. Doch die Börse zeigt sich unberechenbar: Obwohl das Tech-Unternehmen starke Zahlen lieferte, liess der Aktienkurs deutlich nach. Dass sowohl Umsatz als auch Gewinn stiegen, schien den Aktionärinnen und Aktionären nicht zu genügen. Am Dienstag sank der Kurs von fast 80 auf gerade mal noch 70 Franken. Zum Wochenende ist die Aktie noch 70.28 Franken wert.

Bedeutende Bewegungen hat es auch bei der Swatch Group gegeben, obwohl sie keine Zahlen publizierte. Ein unbekannter Verwaltungsrat hat sich Aktien im Wert von über 3 Millionen Franken geschnappt. Das zeigt die Offenlegungsmeldung gegenüber der Börse. Es ist bereits der zweite millionenschwere Kauf innert weniger Wochen. Das befeuert Gerüchte um einen Rückzug der Swatch-Gruppe von der Börse. Seit dem Jahresbeginn hat die Aktie einen Fünftel an Wert verloren.

Auch international hat sich einiges getan: Die Aktie des Chipkonzerns Nvidia erreichte an der US-Börse ein neues Allzeithoch. 144,50 Dollar war die Aktie zwischenzeitlich wert. Auf Wochensicht hinaus ist der US-Leitindex Dow Jones jedoch deutlich im Minus.