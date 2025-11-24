Einst gehypte Aktie von Novo Nordisk bricht um 12 Prozent ein

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk war einer der grossen Gewinner des Booms bei Abnehmspritzen. Doch aktuell hat der Konzern aus dem Kopenhager Vorort Bagsværd zu kämpfen. Am Montag stürzte die Aktie um bis zu 12 Prozent ab – auf den tiefsten Stand seit 2021. In diesem Jahr hat das Papier fast 60 Prozent eingebüsst.

Dabei war der Börsentitel von Novo Nordisk lange Zeit unglaublich begehrt. Der Grund: Das Geschäft mit dem Schlankwerden per Spritze hatte sich nach der Pandemie zu einem Milliardenmarkt entwickelt. Und der Pharma-Gigant aus dem Norden hatte mit den Mitteln Wegovy und Ozempic zwei heisse Eisen im Angebot. Entsprechend hatte die Aktie von Novo Nordisk ab 2021 zu einem Höhenflug angesetzt – bis im Sommer 2024. Damals erreichte der Kurs das Rekordhoch von gut 1000 dänischen Kronen, rund 125 Franken. Seither geht es mit der Aktie aber fast nur abwärts.

Die Gründe für die aktuelle Kursflaute: Novo Nordisk wartete am Montag mit schlechten Neuigkeiten auf. Das Abnehmmittel Wegovy hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Gleichzeitig ist der Konzern doppelt unter Druck. Er spürt die wachsende Konkurrenz, weshalb CEO Mike Doustdar (55) seinem Unternehmen im September ein Sparpaket aufbürdete – und einen Abbau von 9000 Stellen verkündete. Zudem drängt Donald Trump (79) in den USA auf tiefere Preise für Abnehmspritzen. Anfang Monat kam es deshalb zu einem Treffen im Weissen Haus. Die Details dazu hat Redaktorin Janine Enderli zusammengefasst.