Stadler-Aktie nimmt dank starken Zahlen richtig Fahrt auf

von Milena Kälin, Redaktorin Wirtschaft

Die Aktie des Zugbauers Stadler geht am Mittwoch durch die Decke. Der Kurs klettert bei einem Plus von über 10 Prozent auf fast 20 Franken je Aktie.

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Die Investoren sind mit den Ergebnissen zum Geschäftsjahr 2025 also genauso zufrieden wie der Zugbauer selbst. «Die harte Arbeit der vergangenen Jahre hat sich ausgezahlt», sagt CEO Markus Bernsteiner (60) an der Medienkonferenz. Der Reingewinn hat sich auf 101 Millionen Franken fast verdoppelt. Das dürfte auch Stadler-Patron und Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler (66) freuen.

«Wir gehen dieses Jahr weiterhin von einem starken Wachstum aus», so Bernsteiner weiter. Für 2026 peilt Stadler einen Umsatz von über 5 Milliarden Franken an. Im vergangenen Jahr betrugen die Verkäufe 3,7 Milliarden Franken. Wegen des Iran-Kriegs rechnet der Stadler-CEO bisher nicht mit Einbussen oder Lieferkettenproblemen.

Die Aktionäre dürfen sich über eine deutlich höhere Dividende freuen: Diese klettert auf 50 Rappen je Aktie. Im Vorjahr gabs nur 20 Rappen.

Die Aktie des Zugbauers hat seit dem Börsengang 2019 einen schweren Stand. Nun ist der Kurs jedoch auf einem günstigen Niveau angelangt. Für Neuanleger eröffnen sich deshalb neue Chancen, wie Cash-Kollege Luca Niederkofler in seiner Analyse schreibt.