On-Aktie legt an einem Handelstag um 18 Prozent zu

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Es ist bisher wahrlich kein gutes Börsenjahr für den Zürcher Sportschuhhersteller On. Bis gestern Mittwoch stand an der New Yorker Börse, wo On gelistet ist, ein Jahresminus von 37 Prozent zu Buche.

Es ist bemerkenswert: Da sind die US-Börsen auf Rekordniveau, doch On verliert ausgerechnet im Jahr der Traum-Renditen viel Geld für seine Aktionäre. Ganz alleine ist man damit allerdings nicht. Denn auch andere Sportartikelhersteller wie Nike (-12 Prozent) oder Adidas (-30 Prozent) schneiden im laufenden Jahr nicht gut ab.

Einerseits sind da Donald Trumps (79) Strafzölle, die die Preise in die Höhe treiben. Und andererseits sind die USA – der wichtigste Absatzmarkt von On – ein beinahe gesättigter Sportschuhmarkt. Hier ist es schwierig, grosses Wachstum zu erzielen.

Jetzt haben die Zürcher, an denen auch Roger Federer (44) beteiligt ist, gute Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn konnte On deutlich steigern. Die Aktie stieg deshalb am Mittwoch an der Wall Street um sagenhafte 18 Prozent. Das Jahresminus beträgt neu nicht mehr 37, sondern noch 25 Prozent. Somit hat man immerhin Adidas aufgeholt. Wie das gute Ergebnis zustande kam, liest du im Artikel von den Kollegen Michael Hotz und Ulrich Rotzinger.