Wer seine Snapchat-Fotos behalten will, muss neu zahlen

Eifrige Snapchatter werden von der Plattform zur Kasse gebeten. Wer alte Erinnerungen behalten will, muss künftig monatlich dafür bezahlen.
Publiziert: vor 55 Minuten
Wer mehr als fünf Gigabyte Bildmaterial auf Snapchat besitzt, erhält neu diese Meldung.
Foto: Screenshot

Darum gehts

  • Speicherplatz auf Snapchat ist neu begrenzt
  • Die App führt eine Gebühr für die sogenannte Memory-Funktion ein
  • Nutzer mit vielen Bildern können Fotos nur für zwei bis zehn Franken pro Monat behalten
Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Snapchat gehört zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen der Welt. 850 Millionen Menschen nutzten die gelbe App mit dem weissen Geist im Februar 2025. Das 2011 gegründete Tech-Unternehmen ist nicht umsonst bis heute der Renner bei Jung und Alt: Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Tiktok oder Instagram – die oft zur Selbstinszenierung genutzt werden – hält man auf Snapchat Schnappschüsse aus seinem Leben fest. Echt und ungezwungen. Denn: Die verschickten Fotos – oder Snaps – sind nur einige Sekunden für ausgewählte Leute sichtbar. Danach werden sie gelöscht – ausser man speichert sie vorher ab. 

Diese sogenannte Memory-Funktion ist seit 2016 verfügbar. Snaps können direkt auf der App gespeichert werden. So kann man die schönsten Momente für immer festhalten. Und in knapp zehn Jahren häuft sich bei einigen User eine Menge Bildmaterial an. Bisher war die Memory-Funktion gratis. Nun führt Snapchat eine Gebühr dafür ein.

Für 2 bis 10 Franken pro Monat kann man Bilder behalten

Konkret wird der kostenlose Speicherplatz für Memories auf 5 Gigabyte begrenzt. Wer eine grössere Menge an Fotos hat, wird zur Kasse gebeten: Für 100 Gigabyte extra Speicherplatz zahlt man 2 Franken – pro Monat. Wer ein Snapchat-Plus-Abo abschliesst, bekommt einen Foto-Speicher mit 250 Gigabyte. Dieses kostet 4 Franken pro Monat. Für Platinum-Nutzer – sie bezahlen 10 Franken im Monat – stehen 5 Terabyte Speicherplatz zur Verfügung.

Snapchat speichert die Bilder, die den Speicherplatz überschreiten, vorübergehend für 12 Monate. Bei Usern, die mehr als den Gratisspeicherplatz nutzen und kein Abo abschliessen, werden die neuesten Snaps gelöscht. Zuerst startete der Konzern die Massnahme in den USA. Nun wurde sie auch auf die Schweiz ausgeweitet. 

«Übergang zu einem kostenpflichtigen Dienst ist nie einfach»

Snapchat schreibt auf der Unternehmenswebsite, dass das Unternehmen nicht erwartet hatte, dass so viele Fotos gesichert werden. Snapchat-User hätten seit 2016 insgesamt mehr als eine Milliarde Memories gespeichert. «Der Übergang zu einem kostenpflichtigen Dienst ist nie einfach», heisst es weiter. «Aber wir hoffen, dass der Mehrwert von Memories den Preis wert ist.»

Auf anderen Plattformen wird die Änderung derweil heiss diskutiert: Bei den meisten sorgt sie für rote Köpfe. So finden sich auf Tiktok unter entsprechenden Videos mehrere Kommentare, die dazu auffordern, die App im App Store mit einem Stern zu bewerten oder «die Plattform komplett zu verlassen, wenn sie das durchziehen».

Jemand anderes spricht von einem «ekelhaften Weg», den Snapchat damit eingeschlagen hat. Der Kommentar zählt über 46'000 Likes. «Eine milliardenschwere App, die noch mehr Geld von uns will», schreibt ein Tiktok-User, gefolgt von einem traurigen Emoji. 

