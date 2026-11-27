Die Genfer Reederfamilie Aponte erobert den ersten Platz im Ranking der Superreichen. Dabei steht der Clan hinter dem Reederei-Riesen MSC nicht gern im Rampenlicht. Lieber setzt er auf Verschwiegenheit. Ein Blick hinter die Kulissen.

Darum gehts Die Genfer Reedereifamilie Aponte führt mit 39 bis 40 Milliarden Franken das Schweizer Reichenranking der «Bilanz» an

MSC betreibt über 1000 Frachtschiffe und kontrolliert mehr als 20 Prozent des Containergeschäfts

Gianluigi und Rafaela Aponte übertrugen dieses Jahr ihre Anteile am Geschäft an ihre Kinder Diego und Alexa

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die Schweiz liegt nicht am Meer, regiert aber die Ozeane dieser Welt. Von Genf aus lenkt die Familie Aponte die mächtigste Containerflotte des Planeten. Und das extrem erfolgreich. Der italienischstämmige Clan rund um Patron Gianluigi Aponte (86) holt sich den Spitzenplatz im neuen «Bilanz»-Ranking der 300 Reichsten der Schweiz.

Demnach belaufen sich die Vermögenswerte der Apontes mittlerweile auf 39 bis 40 Milliarden Franken. Die Familie ist innerhalb eines Jahres um 15 Milliarden Franken reicher geworden. Sie sind damit die Aufsteiger des Jahres.

BILANZ «Bilanz»-Rangliste: Die 300 Reichsten der Schweiz Die Schweiz, ein Land der Superreichen: Mehr als jeder zweite der 300 Reichsten ist ein Milliardär. Ihr Gesamtvermögen steigt 2026 um 83,1 Milliarden (+9,8 Prozent) auf 934,5 Milliarden Franken – abermals ein neuer Rekordwert. Als die «Bilanz» 1989 erstmals die Liste der Reichsten publizierte, besassen die damals gelisteten 100 Personen zusammen 66 Milliarden Franken. Wer 2026 neu dabei ist, wer das Comeback des Jahres schafft und alle Porträts gibts hier. BILANZ Die Schweiz, ein Land der Superreichen: Mehr als jeder zweite der 300 Reichsten ist ein Milliardär. Ihr Gesamtvermögen steigt 2026 um 83,1 Milliarden (+9,8 Prozent) auf 934,5 Milliarden Franken – abermals ein neuer Rekordwert. Als die «Bilanz» 1989 erstmals die Liste der Reichsten publizierte, besassen die damals gelisteten 100 Personen zusammen 66 Milliarden Franken. Wer 2026 neu dabei ist, wer das Comeback des Jahres schafft und alle Porträts gibts hier.

Geheimnisvoller Riese auf der Überholspur

Der satte Vermögenssprung ist dem florierenden Familiengeschäft zu verdanken. Die 1970 gegründete Mediterranean Shipping Company (MSC) ist auf der Überholspur: Sie kontrolliert bereits über 20 Prozent des globalen Containergeschäfts, ist die grösste Reederei der Welt.

Wie die Familie hinter MSC tickt, ist ein grosses Geheimnis. Öffentliche Auftritte und Interviews verweigern die Apontes fast komplett. Während andere Superreiche ihren Reichtum gern zeigen, gibt sich die Familie bescheiden: Laut «Handelszeitung» teilt sich Gianluigi Aponte ein Büro mit Sohn Diego (54), der aktuell die Geschicke des Konzerns lenkt.

Vom Fährkapitän zum Container-König

Schon die Geschichte des MSC-Clans begann auf dem Wasser. Geboren nahe Neapel, steuerte Patron Aponte einst eine Fähre nach Capri. In den 1960er-Jahren lernte er an Bord die Genfer Bankierstochter Rafaela Diamant (81) kennen. Die beiden heirateten. In Genf fand er einen Geldgeber. Mit einem Kredit über 200'000 Dollar kaufte er sein erstes Frachtschiff.

Mittlerweile mischt der Container-Gigant überall mit – auch in der Schweiz. So übernahm MSC Ende 2025 die grösste hiesige Spitalgruppe Hirslanden. Und auf den Weltmeeren baut der Konzern seine Macht weiter aus: Im Kreuzfahrtgeschäft ist er aktuell die Nummer 3, da will man noch weiter nach oben. In der Karibik baute MSC Anfang Jahr seine Privatinsel aus, eine zweite Insel ist in Planung.

Zudem deckt sich der gefrässige Riese weltweit mit Häfen und Werften ein. Und mit anderen Unternehmen. Der Konzern hält etwa die Mehrheit am Schnellzug-Bauer Italo. Über die Reederei Sinokor gebietet der Konzern auch über 160 Öltanker – wegen des Irankriegs eine zusätzliche Goldgrube.

Beste Kontakte bis ins Weisse Haus

Die Apontes machen sich in der Öffentlichkeit zwar rar, ziehen aber in den Hinterzimmern gerne die Fäden – dank ihren guten Kontakten in der Schweizer Wirtschaft. Tochter Alexa (51) sitzt im Rolex-Verwaltungsrat, wie die «Handelszeitung» zuerst berichtete. Und Bruder Diego gilt als Kopf hinter dem Treffen zwischen Schweizer Wirtschaftsvertretern und US-Präsident Donald Trump (80) im Weissen Haus.

Die Zukunft an der MSC-Spitze ist bereits geregelt: Gianluigi und seine Frau Rafaela übertrugen ihre Anteile dieses Jahr an die beiden Kinder, an Konzernchef Diego und Finanzchefin Alexa. Das letzte Wort behält aber der Familienpatron. Im Konzern nennen sie ihn «Kapitän» – und der bleibt auf der Kommandobrücke.