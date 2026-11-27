Beim Zürcher Reisebüro Harry Kolb platzen derzeit teure Asien-Trips. Kolb sagt, Hacker sollen ihm 2,5 Millionen Franken gestohlen haben. Gegen den Konkurs wehrt sich der Inhaber. Und glaubt an ein Happy End.

Darum gehts Laut Inhaber Harry Kolb erbeuteten Kriminelle 2,5 Millionen Franken von seinem Reisebüro

Kunden sollen mindestens 120'000 Franken verloren haben, Angestellte warten auf ihren Lohn

Das Bezirksgericht Horgen eröffnete den Konkurs, Kolb legte beim Zürcher Obergericht Beschwerde ein

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Luca Kunz (43) und seine drei Kollegen hatten ein kleines Vermögen für ihre Traumreise nach Japan ausgegeben. Ende September hätte es losgehen sollen. Wenige Tage vor der Abreise dann die böse Überraschung: Das Reisebüro Harry Kolb in Kilchberg ZH hatte weder Flüge noch Hotels gebucht – trotz 20'800 Franken Vorauszahlung durch die vier Freunde.

Später erklärte sich Reisebüro-Inhaber Harry Kolb (76) im Blick: «Es ist leider so, dass unsere Konten gehackt wurden und das ganze Geld weg ist.» Kriminelle sollen 2,5 Millionen Franken von den Konten seiner 1988 gegründeten Firma geklaut haben. Im Frühling 2026 erstattete er deshalb Anzeige gegen Unbekannt. Die Ermittlungen laufen. Gleichzeitig versprach Kolb: Er werde den Personen das Geld, das sie eingezahlt haben, zurückerstatten.

Betreibungen von über 170'000 Franken

Dass der Unternehmer sein Versprechen halten kann, ist mehr als fraglich. Denn das Bezirksgericht Horgen hat über seinem Reisebüro den Konkurs eröffnet, wie aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) hervorgeht. Das Reiseportal Travelnews berichtete zuerst darüber. Seit dem 20. Oktober wird die Firma offiziell aufgelöst. Das Konkursamt Thalwil hat die Angestellten per sofort freigestellt. Auch auf ihre Löhne warten sie vorerst vergeblich.

Neben Kunz und seinen drei Kollegen dürften noch weitere Kunden auf ihren Kosten sitzen bleiben. Laut Travelnews belaufen sich die gebuchten, aber nicht erhaltenen Leistungen auf mindestens 120'000 Franken, es liegen Betreibungen über rund 172'500 Franken vor.

«Plötzlich ist alles anders»

Für Inhaber Harry Kolb sind es keine einfachen Tage. «Plötzlich ist alles anders», sagt er im Gespräch mit Blick. Die Konkurseröffnung habe eingeschlagen «wie ein Blitz». Sein Büro werde ihm versperrt, er könne nicht mal mehr den Briefkasten leeren. Doch er gibt sich kämpferisch: Er habe beim Zürcher Obergericht Beschwerde gegen den Konkurs eingelegt. Bereits in den nächsten Tagen erfährt er, ob er damit Erfolg hat.

Begonnen haben Kolbs Probleme schon im letzten Winter. Nach seinen bisherigen Informationen vonseiten der Polizei haben sich damals Unbekannte wohl über Steuerunterlagen – sowohl der Firma als auch private – Zugang zu Informationen über Kundenkonten verschafft und anschliessend auf diese zugreifen können. Wie genau dies geschehen sein soll, ist derzeit unklar.

Das Ausmass ist aber verheerend: Die Kriminellen räumten sämtliche Konten des Unternehmens sowie seine Pensionskasse leer. «Und sie haben uns seither immer wieder erpresst, um noch mehr Geld zu bekommen», so der Reisebüro-Inhaber.

«Fühle, dass es einen guten Ausgang nimmt»

Weil Kolb plötzlich finanzielle Schwierigkeiten hatte, geriet auch das Tagesgeschäft ins Stocken. «Wir wussten nicht mehr weiter. Ich konnte einem langjährigen japanischen Partner eine Rechnung nicht bezahlen. Er ging dann zu einem Zürcher Anwalt und betrieb uns auf Konkurs», schildert Kolb die Situation.

Trotz der prekären Lage hält der Reisebüro-Inhaber an seinem Versprechen fest: «Ich hoffe, dass ich das Geld auftreiben und bezahlen kann.» Falls nicht, muss er sich mit 76 Jahren neu orientieren: «Dann muss ich schauen, wie ich überleben kann.» Dennoch bleibt er zuversichtlich: «Im Innersten fühle ich, dass es einen guten Ausgang nimmt. Auch wenn es von aussen nicht danach aussieht.»