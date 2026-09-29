Japan-Ferien werden für Zürcher Luca Kunz (43) zum Albtraum

Luca Kunz und seine drei Kollegen wollten am 28. September nach Japan reisen. Doch ihr Reisebüro in Zürich buchte trotz 20'800 Franken Vorauszahlung weder Flüge noch Hotels. Kunz erstattete Anzeige wegen Betrugs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Kunz und seine Freunde verlieren 20'800 Franken an ein Reisebüro in Zürich

Das Reisebüro hat keine Flüge oder Hotels gebucht

Kunz hat Betrugsanzeige bei der Polizei erstattet

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Seit Dezember freuen sich Luca Kunz (43) und drei Freunde auf ihre grosse Japanreise. Drei Wochen lang wollen sie das Land erkunden. Als erstes Ziel ist Fukuoka geplant. Damit bei der Reise alles klappt, wendeten sie sich frühzeitig an das lokale Reisebüro in Zürich, das sich selbst als Experte für Asienreisen bezeichnet und auf Japan spezialisiert ist.

Die Planung nimmt schnell Gestalt an. Das Reisebüro erstellt einen Reiseplan, die vier Freunde einigen sich auf die Route, und bereits im Januar werden die ersten Rechnungen beglichen. Insgesamt bezahlen Kunz und seine Kollegen 20'800 Franken. Die Vorfreude wächst mit jedem Monat. Am 28. September soll es endlich losgehen – doch es kommt alles anders.

Zweifel kommen auf

Anfang September herrscht noch immer Austausch zwischen Kunz und dem Reisebüro. Das Büro fragt nach, an wen man die Zugpässe für Japan schicken solle. Als der Abflug näher rückt, beginnt Kunz, sich nach den Flugtickets zu erkundigen. Immer wieder fragt er beim Reisebüro nach – und wird vertröstet. Man werde sich melden, heisst es. «Kommt alles», habe man ihm versichert. Doch die Tickets lassen auf sich warten.

Kunz wird misstrauisch und nimmt die Sache selbst in die Hand. Eine direkte Nachfrage bei der Fluggesellschaft Cathay Pacific sorgt für den Schock: «Unter unseren Namen existiert keine Buchung, alles wurde vom System storniert», sagt Kunz zu Blick.

Das Ultimatum

Der Schweizer fordert das Reisebüro auf, ihm umgehend die Tickets und Reservierungsbestätigungen zu schicken. Sonst müsse er weitere Schritte einleiten, um den Schaden zu begrenzen. Doch statt der erhofften Unterlagen kommt die Ernüchterung: Auch bei den Hotels in Japan liegen offenbar keine Buchungen vor. Ein Mitarbeiter des Reisebüros schreibt: «Es tut mir sehr leid, dass das der Stand der Situation ist.»

Drei Tage vor dem geplanten Abflug am Montag stehen die Schweizer noch immer ohne Flugtickets und Hotelreservierungen da. Und das, «obwohl die Reise längst bezahlt ist», wie Kunz sagt. Der Geschäftsführer des Reisebüros ist zu diesem Zeitpunkt selbst in Tokio – und telefonisch nur schwer erreichbar.

Auf Anfrage von Blick bestätigt der Geschäftsführer am letzten Freitag, dass es Unstimmigkeiten bei der Buchungsanfrage gegeben habe. Eine zeitgerechte Buchung sei nicht möglich gewesen. Er verspricht jedoch, alles daranzusetzen, Kunz und seinen Freunden die Reise doch noch zu ermöglichen. Man werde sich bei ihnen melden.

Tausende Franken Zusatzkosten

Laut Kunz bleibt das Telefon jedoch auch über das Wochenende still. Vom Reisebüro erhält er lediglich Zugtickets für Japan – er schickt sie umgehend per Einschreiben zurück.

Für Kunz ist das zu viel. Er hat Anzeige bei der Polizei erstattet und schaltet seine Rechtsschutzversicherung sowie den Reisegeld-Versicherer ein. Sein Vorwurf: Betrug. Als Kunz persönlich im Reisebüro auftaucht, befürchtet er, kein Einzelfall zu sein. Er hört laut eigenen Aussagen mit, wie ein Mitarbeiter am Telefon anderen Kunden beichtet: keine Buchung vorhanden! Die Kantonspolizei Zürich erteilt auf Blick-Anfrage aus Datenschutzgründen keine Auskunft.

Die vier Männer lassen sich die Reise nach dem ganzen Ärger aber nicht nehmen – sie haben sie kurzfristig selbst organisiert. Am Montag sind sie in Richtung Fukuoka abgehoben.