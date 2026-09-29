Wenn der Koffer nach dem Flug nicht auf dem Gepäckband auftaucht, ist der Ärger gross. Eine Analyse von AirAdvisor zeigt, an welchen grossen Flughäfen Reisende besonders häufig nach verlorenem Gepäck suchen.

An diesen Flughäfen gehen besonders oft Koffer verloren

An diesen Flughäfen gehen besonders oft Koffer verloren

Blick Lifestyle

Wer nach einem langen Flug am Gepäckband wartet, möchte vor allem eines: den eigenen Koffer sehen. Doch gerade an grossen internationalen Drehkreuzen kann das Gepäck verspätet eintreffen oder auf dem Weg zum richtigen Flug verloren gehen. Eine aktuelle Analyse des Reiseportals AirAdvisor hat deshalb 53 Flughäfen weltweit miteinander verglichen.

Dabei wurden unter anderem Suchanfragen zum Thema verlorenes Gepäck, negative Bewertungen und die Zahl der Passagiere berücksichtigt. Ganz oben im Ranking stehen drei besonders stark frequentierte Flughäfen.

Heathrow führt das Ranking an

Den ersten Platz belegt London Heathrow Airport. Laut AirAdvisor wurden dort 18'950 Suchanfragen rund um verlorenes Gepäck ausgewertet. Das waren 14'840 mehr als beim zweitplatzierten Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle.

Auf Platz zwei folgt Paris Charles de Gaulle Airport

Der französische Hauptstadtflughafen verzeichnete im Vergleich der 53 Airports besonders viele negative Bewertungen auf Yelp. Auch die Wege innerhalb des Flughafens flossen in die Analyse ein. Vom Gate bis zur Gepäckausgabe dauert es laut AirAdvisor im Durchschnitt rund 25 Minuten.

Auch Dubai, Istanbul und Frankfurt sind dabei

Den dritten Platz belegt Dubai International Airport. Der Flughafen fertigt mehr als 92 Millionen Passagiere pro Jahr ab und war damit der am stärksten frequentierte Airport im untersuchten Ranking. AirAdvisor registrierte dort 5290 Suchanfragen nach verlorenem Gepäck und 37 negative Yelp-Bewertungen.

Auf den Plätzen vier und fünf folgen Istanbul Airport und Frankfurt Airport. Auffällig ist damit, dass mehrere der grossen europäischen und internationalen Drehkreuze weit vorne auftauchen.

Die Top 5 im Überblick:

London Heathrow Paris Charles de Gaulle Dubai International Airport Istanbul Airport Frankfurt Airport

Das bedeutet allerdings nicht, dass an diesen Flughäfen tatsächlich die meisten Koffer verschwinden. Das Ranking misst nicht die konkrete Zahl verlorener Gepäckstücke. Stattdessen kombiniert AirAdvisor mehrere Faktoren, darunter Passagierzahlen, Suchanfragen, Bewertungen sowie die Wege innerhalb des Flughafens.

Kleine Flughäfen schneiden besser ab

Am anderen Ende des Rankings stehen deutlich kleinere Flughäfen. Darwin International Airport liegt laut AirAdvisor auf dem ersten Platz bei den Flughäfen mit den besten Werten. Dahinter folgen Cardiff Airport und Tijuana International Airport.

Ein möglicher Grund liegt in der Grösse der Flughäfen: Wo weniger Passagiere, Flüge und Gepäckstücke gleichzeitig abgefertigt werden, sind auch die Abläufe überschaubarer. Das ist allerdings eine Erklärung für die Ergebnisse und kein Beleg dafür, dass ein grosser Flughafen grundsätzlich ein höheres Risiko für verlorenes Gepäck bedeutet.

Beim Umsteigen ist das Gepäck besonders gefordert

Für Reisende lässt sich aus dem Ranking vor allem eines ableiten: Bei grossen Umsteigeflughäfen spielen die Abläufe zwischen zwei Flügen eine wichtige Rolle. Je kürzer die Umsteigezeit, desto weniger Spielraum bleibt, wenn ein Anschlussflug an einem anderen Terminal abfliegt oder das Gepäck nicht rechtzeitig weitergeleitet werden kann.

Wer die Möglichkeit hat, nur mit Handgepäck zu reisen, umgeht das Problem weitgehend. Bei längeren Ferien lässt sich der Koffer allerdings oft nicht vermeiden. Dann lohnt es sich, wichtige Medikamente, Wertsachen und zumindest ein frisches Kleidungsstück ins Handgepäck zu packen.

Denn auch wenn ein Koffer nicht auf dem ersten Gepäckband auftaucht, bedeutet das nicht automatisch, dass er endgültig verloren ist. Häufig handelt es sich zunächst um verspätetes Gepäck, das später nachgeliefert wird.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, welches zu Ringier Medien gehört.