Das Reisebüro Harry Kolb sorgt für weiteren Ärger: Helen Weber zahlte 8500 Franken für ihre Japanreise, doch vor Ort waren weder Hotels noch Mietwagen reserviert. Geschäftsführer Harry Kolb gesteht Fehler ein und spricht von gehackten Konten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürcher Reisebüro Harry Kolb verursacht Probleme: Kunden erhalten trotz Zahlungen keine Leistungen

Paar zahlte 8500 Franken, musste Reise selbst organisieren und doppelt zahlen

Geschäftsführer gesteht Fehler ein, spricht über Hackerangriff, vier bis fünf Familien betroffen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Der Ärger um das Zürcher Reisebüro nimmt kein Ende. Nachdem Blick über Luca Kunz (43) und seine Freunde berichtet hat, die trotz einer Zahlung von 20'800 Franken ohne gebuchte Flüge und Hotels dastanden, meldet sich nun eine weitere Kundin. Auch sie hat Tausende Franken bezahlt – und stand bei ihrer Ankunft in Japan offenbar vor dem gleichen Problem.

Helen Weber (70) war gemeinsam mit ihrem Ehemann auf Weltreise. Die Flüge organisierte das Paar selbst. Für die Hotels, einen Mietwagen und Flughafentransfers in Japan wandten sie sich an dasselbe Zürcher Reisebüro, bei dem auch Kunz gebucht hatte: das Reisebüro Harry Kolb in Kilchberg ZH. Die Rechnung über insgesamt 8500 Franken beglich das Paar bereits im Februar. Die Reise sollte im Juni stattfinden. Weber und ihr Mann gingen davon aus, dass vor Ort alles organisiert sein würde.

Erste Ernüchterung: Keine Reservierung

Am 7. Juni landeten die beiden in Japan. Erster Stopp: der Mietwagenverleih. Das Reisebüro sollte ihnen dort ein Auto für zehn Tage für Fahrten in Hokkaido bereitstellen. Doch beim Verleiher gabs eine böse Überraschung. Eine Reservierung auf ihren Namen gab es nicht.

Die Situation zog sich. Das Paar wartete rund eine Stunde. Dann kam ein Mitarbeiter des Mietwagenverleihs mit einem Fax. Darauf stand laut Weber, dass die Reise gecancelt worden sei – weil das Reisebüro die Rechnung für den Mietwagen nicht bezahlt habe. Weber und ihr Mann buchten sich schliesslich selbst einen Wagen.

Beim nächsten Problem ging es um die Unterkunft. Im Hotel am Toya-See kannte man Weber und ihren Mann ebenfalls nicht. Dabei soll ihr das Reisebüro zuvor versichert haben, das Hotel sei bezahlt. Auch in den beiden folgenden Hotels gab es laut Weber keine Reservierung auf ihren Namen.

8500 Franken weg

Sie wandte sich an das Reisebüro von Harry Kolb (78). Dieser versicherte ihr, man gebe sich grosse Mühe, dass die Reservierungen fortan bestätigt würden. «Es ist dann auch bei der Mühe geblieben.»

Den Rest der Reise musste das Paar selbst organisieren und bezahlte die notwendigen Leistungen vor Ort erneut.

Anfang September schrieb Weber dem Reisebüro und forderte die Kosten zurück. Die Antwort: Sie solle eine Aufstellung der entstandenen Kosten schicken – was Weber auch machte. Dann passierte nichts.

Frist verstrichen

Das Paar setzte dem Reisebüro deshalb eine Frist. Bis zum 23. September sollte das Geld zurückbezahlt werden. Doch auch diese Frist verstreicht ohne Rückzahlung. Das Paar beginnt daraufhin, die Unterlagen für den Ombudsmann zusammenzustellen.

Dann erhält Weber plötzlich eine Nachricht von einem Freund. Er hat den Blick-Artikel über Luca Kunz gelesen und schickt ihn ihr. Weber liest den Bericht – und erkennt die Parallelen zu ihrer eigenen Geschichte.

Geschäftsführer Harry Kolb gesteht Fehler

Am Mittwoch reagiert Geschäftsführer Harry Kolb auf die Anschuldigungen: Er erklärt, Hacker hätten sich Zugriff auf die Firmenkonten verschafft – «alles Geld ist weg.» Die Kriminellen erbeuteten laut Kolb rund 2,5 Millionen Franken. Bei der Kapo Zürich habe er bereits Strafanzeige erstattet.

Betroffen von den versäumten Reisezahlungen seien wohl vier bis fünf Familien. Kolb tue es sehr leid und er würde den Leuten das Geld zurückerstatten. Doch er betont auch: «Ich bin mir keiner Schuld bewusst.» Im Gegenteil: Kolb fühlt sich als Opfer.

Abschliessend sagt Kolb: «Es tut mir sehr, sehr leid, was passiert ist. Es ist überhaupt nicht in meinem Sinn und es wird alles wieder in Ordnung gebracht. Es tut mir leid.»