Jetzt ist es offiziell: Das Deutschland-Abenteuer um Tegut reisst die Migros Zürich tief in die roten Zahlen. Die wichtigste Genossenschaft des Migros-Universums schreibt bereits das vierte Jahr in Folge Verluste. Kann sie in den nächsten Monaten das Ruder herumreissen?

Düstere Geschäftszahlen der Migros Zürich: 2024 resultierte ein Rekordverlust. Foto: SVEN THOMANN

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Beben in der wichtigsten Genossenschaft des orangen Universums: Die Migros Zürich meldet einen Mega-Verlust von 116,1 Millionen Franken. Damit ist das 2024 das schlechteste Jahr in der Geschichte der Regionalgenossenschaft. Damit ist ebenfalls klar: Es ist das vierte Verlustjahr in Folge für die Migros Zürich. Kumuliert betragen die Verluste der letzten vier Jahre stolze 260 Millionen Franken!

Da gibt es nichts schönzureden. «Der hohe Verlust und die damit deutliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem operativen Verlust der Tegut-Gruppe», heisst es Finanzbericht. Tegut, das ist die deutsche Detailhandelstochter, die unter dem Dach der Migros Zürich läuft. Die Supermarkt-Kette mit Fokus auf Bio ist in Schieflage. Allein im letzten Jahr vergrösserte das Deutschland-Abenteuer um Tegut das Loch in Bilanz der Regionalgenossenschaft erheblich. In den Büchern stehen Abschreiber hauptsächlich auf der Beteiligung der Tegut-Gruppe in der Höhe von 139 Millionen Franken.

Laut der Genossenschaft «erheblich» belasten auch die Verkäufe der Fachmärkte und das Auflösen des Franchisevertrags mit Alnatura das Resultat.

Sorgenkind Tegut muss liefern

Tegut betreibt 347 Filialen in Deutschland. Bei diesen geht die Migros seit Monaten über die Bücher. «Das Sanierungsprogramm von Tegut ist auf Kurs», versichert die Migros Zürich in ihrer Mitteilung von Mittwoch. «Die einschneidenden, vielfach bereits umgesetzten Kostenssenkungsmassnahmen zeigen Wirkung.»









