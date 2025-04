An den ersten zwei Tagen im September steigt das grösste Mitarbeiterfest in der Geschichte der Migros. Doch viele der 78’000 geladenen Angestellten sind nicht in Partylaune. Die Showacts sind gebucht, der orange Riese muss reagieren.

1/7 Blick auf den Flugplatz Mollis GL, Areal für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ESAF 2025 und das zweitägige Jubiläumsfest der Migros. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Migros plant Jubiläumsfest für Mitarbeitende, Anmeldungen bleiben unter Erwartungen

Anmeldefrist verlängert, Option für Mitnahme von Familienmitgliedern erwogen

Budget für Jubiläumsjahr beträgt 71 Millionen Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Erst legen sich hier Spitzenschwinger aufs Kreuz, anschliessend macht die Migros ihren Mega-Hosenlupf. Das Gelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Glarus wird am 1. und 2. September Austragungsstätte der 100-Jahr-Jubiläums-Sause der Migros Gruppe sein.

Gut 78’000 Angestellte sind geladen zum «grössten Mitarbeitendenfest, das die Schweiz je erlebt hat», wirbt die Migros schon seit Monaten. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs droht jedoch in die Hosen zu gehen. Die Anmeldefrist ist verstrichen, doch es haben sich viel zu wenig Mitarbeitende für die Party registriert. Genaue Zahlen gibt die Migros keine heraus. Dem Vernehmen nach hat sich nicht einmal die Hälfte der Geladenen angemeldet. Die Migros sagt auf Anfrage, dass sich bislang «mehrere Zehntausend» angemeldet hätten. Hunderte von Anmeldungen kämen täglich noch rein.

Intern informierte die Migros am heutigen Mittwoch über alle Kanäle, dass der Anmeldezeitraum «bis Mitte April» verlängert werde, weiss Blick. «Anschliessend wird Bilanz gezogen», so die Pressestelle dazu.

Wenn das nichts nützt, kommt wohl eine weitere Option ins Spiel: Die Angestellten dürfen dann den Partner oder andere Mitglieder ihrer Familie mitnehmen. Hier soll die Devise gelten: First come, first served.

Spielen Musikstars vor halb leeren Rängen?

Liegt es am Mega-Umbau mit den Ladenschliessungen, dass Migros-Mitarbeitende keine Lust auf Party haben? Wohl schon. Aber auch daran, dass für Angestellte aus der Westschweiz der Weg nach Glarus zu weit ist. Sie müssten wohl übernachten, was keiner gern auf eigene Kosten macht bei einem solchen Anlass. Die Migros bezahlt die An- und Abreise ins Glarnerland. Gratis ist die Verpflegung am jeweiligen Tag. Auf Anfrage sagt die Migros, dass es Absagen wegen des weiten Wegs oder persönlicher Verpflichtungen gegeben habe. «Das sagt jedoch nichts über das Engagement oder die Verbundenheit mit der Migros aus», heisst es weiter.

Gebucht ist gebucht: Eine Kostenaufstellung für die Party gibt die Migros auf Anfrage nicht heraus. Das Budget für das gesamte Jubiläumsjahr beträgt 71 Millionen Franken. Davon stammen 44 Millionen aus dem Marketing, und 27 Millionen werden zusätzlich investiert. Eine stolze Summe, wenn man bedenkt, dass der Detailhandelsriese gerade sämtliche Fachmärkte wie Micasa verkauft hat.

Die Headliner der Jubiläumsshow an beiden Tagen sind die Musiker Stephan Eicher, Hecht, Oesch’s die Dritten und Lo & Leduc. Stand heute spielen die Schweizer Stars vor halb leeren Rängen. Es braucht folglich noch einen Kraftakt der Chefs, um das Personal auf das Festgelände zu bringen.