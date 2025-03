Twint die Nummer 1 – Ricola im Aufwind Die Migros zählt erstmals nicht mehr zu den drei beliebtesten Schweizer Firmen

Jedes Jahr kürt das Marktforschungsinstitut GFK die beliebtesten Schweizer Firmen. Die Migros liegt das erste Mal nicht in den ersten Drei. Twint steht zum zweiten Mal in Folge an der Spitze.

