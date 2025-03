Die Migros will wieder zurück auf die Erfolgsspur. Der orange Riese hat vier Geschäftsfelder auserkoren, auf die der Fokus gesetzt werden soll. Was Kundinnen davon haben und ob der Drahtseilakt gelingt?

Wie der orange Riese nach dem schwarzen Jahr wieder Tritt fassen will

1/6 Auf dem Kasernenareal in Zürich: Die Migros macht Station mit «Das Zelt». Foto: Philippe Rossier

Vorhang auf, Scheinwerfer an! Die Chefetage der Migros begibt sich für die Bilanzmedienkonferenz 2024 auf fremdes Terrain – in ein Zirkuszelt. «Comedy, Concert & Circus» lautet die Devise. Geht das gut? Dass die Führung unter Chef Mario Irminger (59) sich derart inszeniert, ist ein Novum in der heute 100-jährigen Geschichte des Dutti-Konzerns.