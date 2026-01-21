Araber kaufen eines der luxuriösesten Hotels auf Mallorca

Bislang gehörte das Jumeirah-Hotel auf der spanischen Ferieninsel der deutschen Deka-Gruppe. Diese hat den Hotelkomplex nun an eine Holding aus Dubai veräussert. Im Sommer kostet das günstigste Zimmer 1000 Franken pro Nacht.

Darum gehts Jumeirah-Hotel auf Mallorca wurde von Dubai Holding übernommen, Preis geheim

Günstigste Zimmer kosten 1000 Franken, teuerste Suite viermal so viel

Das Resort umfasst 121 Zimmer und Suiten auf 21'000 Quadratmetern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

An der Nordwestküste Mallorcas, hoch über der Bucht von Port de Sóller, befindet sich eines der luxuriösesten Hotels des Ferienparadieses – hoch über den Klippen. Die Gäste haben den perfekten Blick auf das Mittelmeer und das Unesco-Welterbe-Gebirge Tramuntana. Jetzt hat der Jumeirah-Hotelkomplex einen neuen Eigentümer – aus dem arabischen Raum.

Die deutsche Immobiliengesellschaft Deka hat die Anlage an ein Unternehmen der Dubai Holding verkauft. Die Holding gehört der Regierung des Emirats und verwaltet das Vermögen von Scheich Muhammad bin Raschid al-Maktum (76), der gleichzeitig Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Die beiden Parteien haben über den Kaufpreis «Stillschweigen» vereinbart, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Für die prominenten Gäste des Luxushotels ändert sich indes nichts. Das staatliche Unternehmen betreibt das Jumeirah-Hotel bereits seit 2012, bislang unter einem Pachtvertrag.

Günstigstes Zimmer: 1000 Franken pro Nacht

Seither gehört das Jumeirah zu den exklusivsten und teuersten Unterkünften auf Mallorca. Ein Doppelzimmer inklusive Frühstück kostet aktuell im Sommer um die 1000 Franken pro Nacht. Die teuerste Suite gibts für gut viermal so viel.

Das ganze Resort umfasst neun Gebäude und insgesamt über 21'000 Quadratmeter, es gibt total 121 Zimmer und Suiten. Neben der Spa- und Wellnessoase sind mehrere Restaurants und Bars Teil der Anlage, die auch externe Gäste besuchen können.

Luxusmarkt boomt auf Mallorca

Der Immobilienmarkt auf der Ferieninsel sorgt in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen, besonders im Luxussegment. Das angenehme Klima, die gute Erreichbarkeit und die erstklassige Infrastruktur veranlassen auch viele reiche Private, die Balearen zu besuchen. Immer mehr verschieben sogar ihren gesamten Lebensmittelpunkt auf die Insel. Das treibt die Preise von Villen und Luxusimmobilien in die Höhe.

Doch nicht nur Gäste aus der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und den skandinavischen Ländern haben Mallorca als neues Zuhause entdeckt. Unter US-Feriengästen ist die Insel ebenfalls beliebt. Vielen Amerikanern gefällt es dort so gut, dass sie eine der vielen Fincas kaufen.