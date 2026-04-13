Neuhausen am Rheinfall SH bekommt das grösste Hotel der Region. Das Revier Hotel mit 144 Zimmern und 378 Betten soll 2029 eröffnen. Neben Zimmern mit Rheinblick wartet der Betrieb mit einer weiteren Besonderheit auf: einer Indoor-Surfwelle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Neuhausen SH entsteht das grösste Hotel der Region Schaffhausen

Das Revier Hotel bietet 144 Zimmer und 378 Betten mit Rheinfallblick

Das SIG-Areal umfasst 120'000 Quadratmeter und wird zum lebendigen Quartier War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die Zahl der Familienhotels in der Schweiz schwindet Jahr für Jahr. In die Bresche springen häufig grössere Hotelbetriebe, die zusätzliche Gästebetten schaffen. Ein besonderes Projekt wurde nun in Neuhausen am Rheinfall SH bewilligt. Auf dem SIG-Areal wird das grösste Hotel der Region Schaffhausen entstehen.

Das geplante Revier Hotel umfasst 144 Zimmer und Studios mit total 378 Betten. «Zahlreiche Zimmer werden einen direkten Blick auf den Rheinfall bieten», sagt Daniel Renggli (56), CEO der Revier Hospitality Group, zu Blick. «So aussergewöhnliche Standorte gibt es nur sehr wenige in der Schweiz», ergänzt er. Bauherrin ist mit der Fortimo Group die Muttergesellschaft der Hotelgruppe. Der Baustart erfolgt noch in diesem Jahr.

Industrieareal im Wandel

Neben der unmittelbaren Nähe zum Rheinfall ist auch das Gelände speziell: Das Hotel entsteht auf dem SIG-Areal, ein rund 120'000 Quadratmeter grosses geschichtsträchtiges Industrieareal. In einem bestehenden Industriegebäude sind Gastronomieangebote, Seminarräume, eine Eventbühne sowie eine Turbinenbar geplant. Die Antriebswelle, die bis hinab an den Rhein führt, bleibt erhalten. «Das industrielle Feeling und Umfeld soll erhalten werden», sagt Renggli.

Der Hotelbetrieb kommt in einem angrenzenden Neubau unter und wartet mit einer öffentlich zugänglichen Indoor-Surfanlage auf, die eine künstliche Welle erzeugt. Das grosse Hotel zielt auf Touristen, die den Rheinfall besuchen wollen, aber auch aufs Event- und Seminargeschäft. 20 Businessapartments stehen für längere Aufenthalte zur Verfügung.

Hotelkette auf Expansionskurs

Das Areal ist nach wie vor Hauptsitz des Verpackungs- und Verpackungsmaschinenherstellers SIG Group. Weil die Gruppe am Standort deutlich weniger Platz benötigt, entwickelt sie das Areal seit gut zehn Jahren zu einem lebendigen Quartier fürs Wohnen, zum Arbeiten und zur Freizeit. Am Standort stellt unter anderem der Luxusuhrenhersteller H. Moser & Cie. seine Zeitmesser her. Ab 2029 soll das Revier Hotel das Angebot erweitern.

Die Hotelgruppe ist weiterhin auf Wachstumskurs. Erst vor zwei Wochen gab die Gruppe die Übernahme des Hotels Aves Homebase in Arosa GR bekannt. Das Revier Hotel Rheinfall wäre der achte Betrieb der Gruppe. Gemäss Renggli verfolgt man derzeit an fünf anderen Standorten Projekte. Die Bewilligungsverfahren für neue Hotelprojekte können sich jedoch Jahre hinziehen. Bis dahin dürfte noch viel Wasser den Rhein hinunterfliessen.



