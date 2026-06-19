Nach 66 Jahren stehen die Maschinen still: Die Zeba Tech in Amriswil TG ist konkurs. Der Druck in der Metall-Branche ist gross. Der starke Franken ein Problem. 30 Angestellte verlieren ihren Job. Ein Konkurrent macht ihnen aber ein verlockendes Angebot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zeba Tech aus Amriswil TG ist konkurs, 30 Jobs weg

Kunden bevorzugen günstigere Produkte aus Polen oder Tschechien statt Schweizer Qualität

Seit 1960 bestehendes Unternehmen, 30 Angestellte verlieren Arbeitsplätze im Jahr 2026

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Es sind vermeintlich kleine Konkurs-Meldungen wie diese, die zeigen, wie hart es KMU in der Schweiz haben: Die Zeba Tech aus Amriswil TG ist konkurs. 30 Angestellte verlieren beim Thurgauer Industriebetrieb ihren Job. Damit endet die Geschichte des Metallverarbeiters, die bis ins Jahr 1960 zurückgeht.

Die Zeba Tech war auf mechanische Bearbeitung, Zerspanung sowie Schweissarbeiten spezialisiert. Besonders bei anspruchsvollen Industriebauteilen galt die Firma als etablierter Anbieter, weit über die Ostschweiz hinaus. Doch die Branche steht seit Jahren unter hohem Wettbewerbsdruck. Kunden sind immer weniger bereit, für Produkte made in Switzerland tiefer in die Tasche zu greifen, als etwa für Teile aus Polen oder Tschechien.

«Dahinter stehen Menschen und Familien»

Für den Wirtschaftsstandort Thurgau und die betroffenen Angestellten ist das ein harter Schlag. Doch in trüben Zeiten gibts Hoffnung. Joachim With, CEO und Inhaber der Almeda aus Weinfelden TG, hat aus einer Bewerbung vom Aus der traditionsreichen Firma erfahren. «Solche Nachrichten machen mich nachdenklich. Hinter jedem Unternehmen stehen Menschen, Familien, Kunden, Lieferanten und langjährige Mitarbeitende», sagt er zu Blick. Von heute auf morgen vor einer ungewissen beruflichen Zukunft zu stehen, sei hart.

With macht den Betroffenen deshalb ein verlockendes Angebot. Denn: «Als Unternehmer in der Metall- und Fertigungsbranche weiss ich, wie wichtig sichere Arbeitsplätze, Verlässlichkeit und Perspektiven sind», sagt er zu Blick. Und fährt fort: «Ehemalige Zeba-Tech-Mitarbeiter dürfen sich gerne direkt bei uns bewerben», so With. Er ist auf der Suche nach «motivierten Fachkräften». Die sind nämlich rar. In Zeiten wie diesen sei es wichtig, dass die Branche zusammenstehe, sagt With. Und geht mit gutem Beispiel voran.