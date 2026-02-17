Abschalten auf der eigenen Insel: Schwedens Tourismusorganisation sucht per Video-Wettbewerb fünf Inselverwalter. Gewinner können ein Jahr lang auf einer einsamen Insel leben – Freiheit und Natur inklusive. Jetzt bewerben und Abenteuer erleben!

In Schweden lebt er noch, der Traum von der einsamen Insel! Ganze 267'000 Inseln nennen die Schweden ihr Eigen – mehr als jedes andere Land der Welt. Fünf davon sind nun Teil einer Werbeaktion der Tourismusorganisation «Visit Sweden». Mit der Initiative «Deine schwedische Insel» können Ausländer für ein Jahr Inselwart werden. «Indem wir Menschen dazu einladen, Inselverwalter zu werden, zeigen wir, dass echter Luxus nichts mit Überfluss zu tun hat, sondern mit Zeit, Raum und Ausgeglichenheit», heisst es in einer Medienmitteilung.

Und: «So wecken wir Neugier, regen zum Nachdenken über Werte auf Reisen an und vermitteln eine sehr schwedische Sichtweise auf Freiheit und Verantwortung in der Natur.» Die Botschaft dahinter: Wer genug hat von Massentourismus und Hotelburgen, soll in Schweden seine ganz persönliche Insel-Auszeit finden. Visit Sweden inszeniert das Ganze mit Augenzwinkern. Man besitzt die Insel natürlich nicht wirklich. Aber man kann sie entdecken, besuchen und erleben.

Keine Sehenswürdigkeit, keine Übernachtungsmöglichkeit

Eine der fünf Inseln ist Flisan. Sie liegt 37 Kilometer südöstlich der Stadt Norrtälje und ist so klein, dass sie nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag hat. Die Initianten beschreiben die kleine Felsinsel ehrlich als «sehr minimalistisch». Sehenswürdigkeiten hat sie keine. «Entdecke die ehemalige geheime Verteidigungsanlage Batteri Arholma, nur einen kurzen Schwimmzug von deiner Insel entfernt», heisst es. Übernachtet wird auf einem Campingplatz auf der Nachbarinsel Fejan. Auch essen muss man auswärts, zum Beispiel geräucherten Fisch auf der Nachbarinsel Arholma Nord. Die Anreise? Logo, die erfolgt per Kajak!

Insel-Interessenten können sich bei Visit Sweden bewerben. Sie müssen in einem kurzen Video erklären, warum sie es verdienen, Inselverwalterinnen oder -verwalter zu werden. Die fünf kreativsten Beiträge werden im Mai von einer Jury ausgewählt und bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten das Recht, die Insel ein ganzes Jahr lang zu nutzen. Jeder Gewinner bekommt zudem ein Diplom sowie einen offiziellen Vertrag, in dem seine Rechte und Verantwortlichkeiten festgelegt sind. Hinzu kommt eine Hin- und Rückreise nach Schweden.