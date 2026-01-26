«Denner-Woche» und das Migros-Magazin kommen neu mittwochs in die Briefkästen. Wochenaktionen gelten ab Donnerstag bis Mittwoch, Wochenend-Knaller Donnerstag bis Sonntag.

Alles zum neuen Aktionsstart – das musst du jetzt wissen

Darum gehts Migros und Denner ändern ab 5. Februar ihre Aktionszeiträume

Neue Aktionen: Donnerstag bis Sonntag statt Freitag bis Samstag gültig

3 Millionen Migros-Magazin-Abonnenten erhalten Prospekte künftig mittwochs statt montags

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Bereits in der kommenden Woche stellen die Migros und ihre Discounter-Tochter Denner ihr Aktionsregime um. Ab dann gelten dauerhaft neue Aktionszeiträume – zum Vorteil von Kundinnen und Kunden, schreiben die Unternehmen in einer Mitteilung. Warum sich Haushalte bei der Einkaufsplanung nicht mehr auf den Wochenstart, sondern erst zum Wochenende hin konzentrieren müssen.

Wochenende startet jetzt am Donnerstag

Denner baut das Aktionsregime um, ebenso die Migros-Supermärkte. Der Discounter und die Migros verschieben die Aktionszeiträume per 5. Februar. Die grossen Wochenaktionen gelten neu von Donnerstag bis Mittwoch (bislang Dienstag bis Montag). Die Wochenend-Knaller sind von Donnerstag bis Sonntag gültig (bislang Freitag bis Samsag). Der Prospekt «Denner-Woche» kommt neu am Mittwoch in die Haushalte. Gleichzeitig erhalten rund drei Millionen Abonnenten das «Migros-Magazin» neu erst mittwochs (bislang montags).

Warum es zu dieser Umstellung kommt

Denner begründet die Umstellung mit dem Ziel, die Warenverfügbarkeit am Wochenende zu verbessern. «Die grössten Einkäufe tätigen unsere Kundinnen und Kunden immer stärker am Wochenende», sagt Denner-Chef Torsten Friedrich (48). Er ändere das Regime seiner Kundschaft zuliebe. Warum stellt auch die Migros das Aktionsregime um? Dass beide gleichzeitig anpassen, dürfte daran liegen, dass der Wareneinkauf bei den Lieferanten für alle Lebensmittelläden der Migros vereinheitlicht worden ist. Die Migros macht keinen Hehl daraus, dass sie so mehr Druck bei den Verhandlungen mit Markenlieferanten ausüben kann.

Ob es künftig weniger Aktionstage gibt

Das neue Aktionsregime bringe der Kundschaft zwei zusätzliche Aktionstage pro Woche, heisst es bei Denner. Der sogenannte Wochenend-Knaller dauere neu vier anstatt wie bisher zwei Tage. Bei der Migros bleiben die Knaller-Angebote unverändert von Donnerstag bis Sonntag erhältlich. Über die Anzahl der Aktionen auf das ganze Jahr hin gesehen machen die Unternehmen keine Angaben.

Was bei anderen Supermärkten gilt

Der grosse Konkurrent Coop hatte das Aktionsregime schon vor einem Jahr umgestellt. «Wir waren am Samstag zu schwach mit Aktionsware, am Samstagnachmittag waren wir oft ausgeschossen», begründete Chef Philipp Wyss (59) die Änderung damals. Die neue Geltungsdauer der Aktionen betreffe auch die Coop-City-Warenhäuser, Jumbo und viele andere Fachmärkte des Detailhändlers. Ebenfalls am Donnerstag informiert Aldi Suisse seine Kundschaft über bis Mittwoch dauernde Aktionen. Zusätzlich von Donnerstag bis Samstag gibts spezielle Wochenend-Deals. Die Lidl-Aktionen gelten wie bei der Konkurrenz von Donnerstag bis Mittwoch.

Schweiz – ein Land der Aktionen

Red-Bull-Grosspackungen, Knorr-Gemüsebouillon oder San-Pellegrino-Mineral ein Drittel oder gar die Hälfte billiger für einen gewissen Zeitraum: Marken internationaler Lebensmittelhersteller wie Nestlé, Unilever oder Mars kauft man heute kaum noch zum regulären Preis im Supermarkt. Zumindest in der Schweiz warten immer mehr preisbewusste Konsumenten, bis das jeweilige Markenprodukt beim Lieblingsdetailhändler in der Wochenaktion ist. Dieses Einkaufsverhalten ist in Nachbarländern weniger ausgeprägt.