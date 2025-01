Starbucks-Kaffee, Knorr-Gemüsebouillon oder San-Pellegrino-Mineral: Marken internationaler Lebensmittelhersteller wie Nestlé, Unilever oder Mars kauft heute kaum einer mehr zum regulären Preis im Supermarkt. Zumindest in der Schweiz warten viele preisbewusste Konsumenten, bis das jeweilige Markenprodukt bei ihrem Lieblingsdetailhändler in der Wochenaktion ist. Für Letztere ist das Einkaufsbewusstsein hierzulande extrem hoch, höher als in den Nachbarländern.

In der Schweiz achten Konsumentinnen schon seit eh und je stark auf Marken-Wochenaktionen, die die grossen Detailhändler jeweils via ihre Kundenzeitungen lancieren. Mit diesen erreichen Coop und Migros die Briefkästen von jeweils über 3 Millionen Leserinnen und Leser. Und damit auch deren Portemonnaies.

Überraschend ändert Coop nun das Regime für die Wochenaktionen. Beim Basler Detailhandelsriesen gelten die Aktionen neu nicht mehr jeweils ab Dienstag bis Montag, sondern von Donnerstag bis Mittwoch. Auch die «Coopzeitung» erreicht künftig statt Dienstag am Donnerstag die Haushalte.

Warum sich Kundinnen und Kunden bei der Einkaufsplanung nicht mehr zum Wochenstart, sondern erst zum Ende der Woche auf die Lauer legen müssen?

Das Wochenende startet am Donnerstag

«Immer mehr Kundinnen und Kunden erledigen den Grossteil ihrer Einkäufe am Wochenende», begründet Coop die Änderung des Aktionsregimes in der eigenen Kundenzeitung. Die neue Geltungsdauer der Aktionen betreffe auch die Coop-City-Warenhäuser, Jumbo und vielen anderen Fachmärkte des Detailhändlers.

Ebenfalls am Donnerstag informiert Aldi Suisse seine Kundschaft über bis Mittwoch dauernde Aktionen. Zusätzlich von Donnerstag bis Samstag gibts spezielle Wochenend-Deals. So auch bei Denner. Die Migros-Tochter will die Lage erst mal beobachten, hält vorderhand zudem am Aktionszeitraum Dienstag bis Montag fest. Die Migros selbst arbeite nicht an einer Änderung des Aktionszeitraums für Wochenangebote von Dienstag bis Montag, sagt eine Sprecherin. Keine Änderung bei Lidl: Hier ist der Aktionszeitraum seit vielen Jahren Montag bis Mittwoch und Donnerstag bis Samstag.

Aktionen werden an Bedeutung gewinnen. «Die Preissensitivität in der Schweizer Bevölkerung ist höher geworden», attestierte Direktorin Dagmar Jenni der Swiss Retail Federation jüngst im SonntagsBlick. Das habe auch mit Aldi und Lidl zu tun, durch deren Markteintritt der Preisdruck im helvetischen Lebensmittelhandel zugenommen habe. Zudem drängen wieder mehr internationale Billigketten wie Action und Rossmann in die Schweiz.

Darum nehmen Wochenaktionen, die nie gleichzeitig für dieselben Produkte bei allen Detailhändlern stattfinden, bei der Einkaufsplanung gerade bei der Wahl von Marken und Produkten eine immer wichtigere Rolle bei den Konsumenten ein, heisst es in einer Studie. Neben Kundenmagazinen und Flyern in Briefkästen nutze jeder Zweite bereits digitale Prospekte-Apps, Websites oder Angebotsnewsletter für die Einkaufsvorbereitung.