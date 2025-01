Coop, Migros und Discounter Welche Preissenkungen die Detailhandels-Chefs für 2025 versprechen

Wer am stärksten die Preise gesenkt hat und was Konsumenten 2025 an der Preisfront erwarten dürfen: In der grossen Umfrage von Blick geben die Chefs der grossen Detailhändler ein Preisversprechen ab.