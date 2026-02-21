DE
FR
Abonnieren

369 Mitarbeitende können aufatmen
Schweizer Batteriehersteller zahlt Januar-Löhne doch noch

Der Konzern Leclanché aus Yverdon-les-Bains hat 16,7 Millionen Franken von Partnern erhalten. Damit kann das Unternehmen ausstehende Gehälter und laufende Kosten decken. Die Chefs prüfen nun «strategische und finanzielle Optionen».
Publiziert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/5
Der finanziell angeschlagene Batteriehersteller Leclanché hat neues Geld aufgetrieben.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Leclanché zahlt Januar-Löhne nach Erhalt von 16,7 Mio. CHF
  • Finanzspritze sichert operative Stabilität und laufende Verpflichtungen
  • 369 Mitarbeitende betroffen, Hauptsitz in Yverdon-les-Bains und Willstätt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Keystone-SDA und Michael Hotz

Gute Nachricht für die 369 Angestellten des Schweizer Batterieherstellers Leclanché: Das Industrieunternehmen aus Yverdon-les-Bains VD kann offenbar die Januar-Löhne doch zahlen. So hat die finanziell angeschlagene Firma bekanntgegeben, dass sie von verschiedenen Partnern Gelder in Höhe von 16,7 Millionen Franken erhalten hat.

Die Vereinbarung biete zusätzliche Liquidität, um die laufenden Verpflichtungen zu erfüllen, schreibt der Konzern am Freitag in einer Mitteilung. Neben den Gehältern für die Mitarbeitenden am Hauptsitz und bei der deutschen Tochtergesellschaft in Willstätt umfassen diese Verpflichtungen auch die Bezahlung von Lieferanten und projektbezogene Kosten.

Management will «strategisch und finanzielle Optionen» prüfen

Die Finanzspritze gewährleiste die «operative Stabilität», heisst es weiter. Die neuen Millionen ermöglichen den Teams und der Geschäftsleitung, sich auf die laufenden Aktivitäten zu konzentrieren. Parallel dazu wollen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung weiterhin verschiedene «strategische und finanzielle Optionen» prüfen, um die Kapitalstruktur langfristig zu stärken.

Mehr zum Thema
Schweizer Batteriehersteller zahlt Januar-Löhne nicht
369 Angestellte betroffen
Schweizer Batteriehersteller zahlt Januar-Löhne nicht
Solothurner Industriefirma stellt Schweizer Produktion ein
35 von 42 Stellen weg
Solothurner Industriefirma stellt Schweizer Produktion ein
Industriekonzern SFS schliesst Werk in Flawil SG
75 Jobs weg
SFS schliesst Werk in Flawil SG
Schweizer Industriestandort verliert Tausende Stellen
Grosse Jobabbau-Welle rollt
Schwarzes Jahr für Industriearbeiter

Mitte Februar hatte Leclanché bestätigt, «kurzfristige Liquiditätsprobleme» zu haben, weshalb das Unternehmen die Januar-Löhne nicht zahlen konnte. Zuerst hat die Westschweizer Wirtschaftszeitung «L'Agefi» darüber berichtet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen