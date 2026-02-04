DE
FR
Abonnieren

35 von 42 Stellen gehen nach Holland
Solothurner Industriefirma stellt Schweizer Produktion ein

Die IHI Bernex AG mit Sitz in Olten SO will 35 von 42 Stellen nach Holland auslagern. Die Gewerkschaft Angestellte Schweiz kritisiert die Massnahme scharf. Derzeit steckt die Firma im Konsultationsverfahren.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/6
Jetzt wird das Personal am Hauptsitz in Olten (im Bild) massiv eingedampft.
Foto: Screenshot

Darum gehts

  • Firma IHI Bernex AG in Olten plant massive Stellenstreichungen
  • 35 von 42 Jobs werden nach Holland ausgelagert
  • Kleines Team von Forschung und Entwicklung bleibt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Die Hiobsbotschaften hören in der Schweizer Industriebranche nicht auf. Zuerst gehen wegen Donald Trumps (79) Zollhammer vom August 2025 zahlreiche Exporte der hiesigen Maschinenindustrie flöten. Dann sorgt ein neues Finanzgesetz in Italien Ende Januar dafür, «dass Schweizer Maschinen und Anlagen massiv benachteiligt» würden, warnt der Branchenverband Swissmem. Die Folge: einbrechende Aufträge, weniger Umsätze, Abbau beim Personal.

So geschehen jetzt auch in Solothurn. Laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Angestellte Schweiz plant die Industriefirma IHI Bernex AG, am Hauptsitz in Olten SO praktisch alle Stellen zu streichen: 35 von insgesamt 42 Jobs sollen wegfallen. Der Grund: Das Unternehmen stellt die Produktion im Solothurnischen ein. Nur ein kleines Team aus Forschung und Entwicklung soll bleiben, die anderen Jobs will Bernex an einen Standort in Holland auslagern. 

Konsultationsverfahren gestartet

Dies nehme man «mit grosser Sorge zur Kenntnis», schreibt die Gewerkschaft. «Die angekündigten Massnahmen werfen grundlegende Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die kommunizierten Unternehmenswerte», heisst es weiter. So erkläre das Unternehmen in den Leitlinien, sich um seine Angestellten zu kümmern. «Der nun geplante Stellenabbau steht dazu in einem offensichtlichen Spannungsverhältnis», kritisiert Angestellte Schweiz. 

Bernex hat noch keine Stellungnahme abgegeben. Auf Anfrage von Blick bestätigt das Unternehmen einzig, dass derzeit ein Konsultationsverfahren laufe, das am Mittwoch gestartet sei. Weiter will sich eine Sprecherin nicht äussern. 

Mehr zum Thema Industrie
Schweizer Industriestandort verliert Tausende Stellen
Grosse Jobabbau-Welle rollt
Schwarzes Jahr für Industriearbeiter
Pilatus erhält Spezial-Deal mit Trump
Null-Prozent-Zoll!
Pilatus erhält Spezial-Deal mit Trump
Beim Maschinenbauer Burckhardt verlieren 68 Angestellte ihren Job
Jobs gehen nach Indien
Maschinenbauer Burckhardt setzt 68 Angestellte vor die Tür
Wie sich der Industrieriese ABB zum Tech-Konzern mausert
Nach Verkauf der Robotik
Wie sich der Industrieriese ABB zum Tech-Konzern mausert

Das international tätige Industrieunternehmen ist spezialisiert auf Beschichtungen von Werkzeugen und Bauteilen, um diese vor Verschleiss und hohen Temperaturen zu schützen. Ursprünglich 1902 als Fahrzeughersteller unter dem Namen Berna AG gegründet, gehört die Firma seit 2012 dem japanischen Mischkonzern IHI. Neben dem Hauptsitz in Olten hat der Hightech-Betrieb auch ein Office in Shanghai.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen