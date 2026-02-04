Die IHI Bernex AG mit Sitz in Olten SO will 35 von 42 Stellen nach Holland auslagern. Die Gewerkschaft Angestellte Schweiz kritisiert die Massnahme scharf. Derzeit steckt die Firma im Konsultationsverfahren.

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Hiobsbotschaften hören in der Schweizer Industriebranche nicht auf. Zuerst gehen wegen Donald Trumps (79) Zollhammer vom August 2025 zahlreiche Exporte der hiesigen Maschinenindustrie flöten. Dann sorgt ein neues Finanzgesetz in Italien Ende Januar dafür, «dass Schweizer Maschinen und Anlagen massiv benachteiligt» würden, warnt der Branchenverband Swissmem. Die Folge: einbrechende Aufträge, weniger Umsätze, Abbau beim Personal.

So geschehen jetzt auch in Solothurn. Laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Angestellte Schweiz plant die Industriefirma IHI Bernex AG, am Hauptsitz in Olten SO praktisch alle Stellen zu streichen: 35 von insgesamt 42 Jobs sollen wegfallen. Der Grund: Das Unternehmen stellt die Produktion im Solothurnischen ein. Nur ein kleines Team aus Forschung und Entwicklung soll bleiben, die anderen Jobs will Bernex an einen Standort in Holland auslagern.

Konsultationsverfahren gestartet

Dies nehme man «mit grosser Sorge zur Kenntnis», schreibt die Gewerkschaft. «Die angekündigten Massnahmen werfen grundlegende Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die kommunizierten Unternehmenswerte», heisst es weiter. So erkläre das Unternehmen in den Leitlinien, sich um seine Angestellten zu kümmern. «Der nun geplante Stellenabbau steht dazu in einem offensichtlichen Spannungsverhältnis», kritisiert Angestellte Schweiz.

Bernex hat noch keine Stellungnahme abgegeben. Auf Anfrage von Blick bestätigt das Unternehmen einzig, dass derzeit ein Konsultationsverfahren laufe, das am Mittwoch gestartet sei. Weiter will sich eine Sprecherin nicht äussern.

Das international tätige Industrieunternehmen ist spezialisiert auf Beschichtungen von Werkzeugen und Bauteilen, um diese vor Verschleiss und hohen Temperaturen zu schützen. Ursprünglich 1902 als Fahrzeughersteller unter dem Namen Berna AG gegründet, gehört die Firma seit 2012 dem japanischen Mischkonzern IHI. Neben dem Hauptsitz in Olten hat der Hightech-Betrieb auch ein Office in Shanghai.