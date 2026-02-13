DE
FR
Abonnieren

369 Angestellte sind betroffen
Schweizer Batteriehersteller zahlt Januar-Löhne nicht

Der Industriebetrieb aus Yverdon-les-Bains VD kämpft mit Liquiditätsproblemen. Die Chefs versprechen, schnell Geld zu besorgen, um die 369 Angestellten zu entlöhnen. Das Unternehmen hat schon länger Finanzierungsprobleme.
Publiziert: vor 58 Minuten
Kommentieren
1/5
Der Batteriehersteller Leclanché bracht dringend neues Geld.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Batteriehersteller Leclanché in Yverdon-les-Bains zahlt Januar-Löhne für 369 Mitarbeiter nicht
  • Management nennt Kommunikationsprobleme mit Aktionären als Grund für Verzögerungen
  • Unternehmen existiert seit 1909 und spezialisiert auf Lithium-Ionen-Energiespeicherlösungen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Michael Hotz und Keystone-SDA

Ein weiterer Schweizer Industriebetrieb steckt in der Krise: Der Batteriehersteller Leclanché mit Sitz in Yverdon-les-Bains VD kämpft mit Liquiditätsproblemen – und kann die Januar-Löhne für 369 Mitarbeitende nicht zahlen. Neben den Angestellten am Hauptsitz sind auch jene der deutschen Tochtergesellschaft in Willstätt davon betroffen. Zuerst hat die Westschweizer Wirtschaftszeitung «L'Agefi» darüber berichtet.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung arbeiten «aktiv an Lösungen für diese Herausforderungen», teilt Leclanché am Freitag mit. Man hofft, bald an neues Geld zu gelangen. Mehrere kurzfristige Finanzierungsoptionen, auch mit wichtigen Partnern, befänden sich in «unterschiedlichen Phasen der Umsetzung».

«Kommunikationsprobleme mit Aktionären» als Grund

Ziel des Batterieproduzenten ist es, zeitnah geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die finanzielle Situation zu stabilisieren. Das Management betont: «Wir nehmen die Lage sehr ernst.» Man werde weitere Informationen veröffentlichen, sobald neue Details vorliegen.

Mehr zu kriselnden Unternehmen
Solothurner Industriefirma stellt Schweizer Produktion ein
35 von 42 Stellen weg
Solothurner Industriefirma stellt Schweizer Produktion ein
Massenentlassung bei St. Galler Autozulieferer – 80 Jobs weg
Autokrise immer dramatischer
Massenentlassung bei Autozulieferer – 80 Jobs weg
Industriekonzern SFS schliesst Werk in Flawil SG
75 Jobs weg
SFS schliesst Werk in Flawil SG
Beim Maschinenbauer Burckhardt verlieren 68 Angestellte ihren Job
Jobs gehen nach Indien
Maschinenbauer Burckhardt setzt 68 Angestellte vor die Tür

Ende Januar hat Leclanché laut «L'Agefi» die Belegschaft mit einer Mitteilung über die Verzögerung bei der Auszahlung informiert. Im Schreiben versprach das Unternehmen, diese Situation binnen einer Woche zu beheben. In einer zweiten Mitteilung Anfang Februar musste das Management dann eine weitere Verzögerung um eine Woche ankündigen, wobei es «Kommunikationsprobleme mit den Aktionären» als Grund für die Lohn-Verzögerungen nannte.

Das 1909 gegründete Unternehmen mit Sitz in Yverdon-les-Bains ist auf Lithium-Ionen-basierte Energiespeicherlösungen spezialisiert und kämpft schon länger mit Finanzierungsproblemen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen