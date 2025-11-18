Der Industriekonzern SFS schliesst sein Werk in Flawil SG. Grund ist die kriselnde Automobilindustrie in Europa. Von 110 Arbeitsplätzen werden 35 verlagert. 75 Stellen fallen weg.

Darum gehts Das Unternehmen SFS schliesst Werk in Flawil SG

110 sind Angestellte betroffen

Insgesamt sind 75 Entlassungen zwischen April 2026 und Mitte 2027 geplant

Die Automobilbranche steckt weltweit in der Krise. Die 19 grössten Autokonzerne verzeichneten im ersten Halbjahr 2025 massive Gewinneinbrüche. Konzerne müssen Kosten einsparen und bauen Stellen ab.

Dies bekommt jetzt auch der Industriekonzern SFS mit Sitz in Heerbrugg SG zu spüren: Die Firma schliesst ihr Werk in Flawil SG definitiv. 110 Angestellte sind betroffen. Ein Drittel von ihnen wird an den Hauptsitz verlagert. 75 Stellen werden abgebaut.

Die Werkschliessung sei eine Reaktion auf einen deutlichen Nachfragerückgang auf dem Markt der europäischen Automobilindustrie, schrieb das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung. Ein Konsultationsverfahren ist nun abgeschlossen. Es hätten sich trotz mehrerer Vorschläge von Mitarbeitenden keine tragfähigen Alternativen zur geplanten Standortschliessung ergeben.

Lernende können ihre Ausbildung wohl abschliessen

Die nun angekündigten 75 Entlassungen werden schrittweise zwischen April 2026 und Mitte 2027 ausgesprochen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Geschäftsleitung erarbeite einen Sozialplan, um die wirtschaftlichen Folgen der Kündigungen zu mildern. Dieser umfasse unter anderem die Unterstützung bei der weiteren Stellensuche und Dienstaltersprämien. Alle Lernenden in Flawil erhalten die Möglichkeit, ihre Ausbildung im Unternehmen fortzusetzen und abzuschliessen.

Am Standort in Flawil produziert SFS verschiedene Komponenten für die Automobilindustrie. Nach Heerbrugg SG verlagert werde das Kaltmassivumform-Geschäft mit 35 Stellen, heisst es weiter.