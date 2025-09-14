Die 19 grössten Autokonzerne weltweit verzeichneten im ersten Halbjahr einen massiven Gewinneinbruch. Experten sehen die Branche in einer tiefen Krise. Gerade E-Autos verkaufen sich viel schlechter als angenommen.

E-Auto-Verkäufe schwächer als erwartet, ruinöser Preiswettbewerb auf wichtigen Märkten

Die weltweit grössten Autobauer haben gemeinsam betrachtet im ersten Halbjahr einen satten Gewinneinbruch verzeichnet. Wie aus einer Studie der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht, halbierte sich der operative Gewinn der 19 grössten Autobauer nahezu.

Von Januar bis Juni lag der operative Gewinn (Ebit) demnach bei 42,8 Milliarden Euro (umgerechnet 40 Milliarden Franken), nach 84,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stagnierte in Summe. Angesichts einbrechender Gewinne stecke die etablierte westliche Autoindustrie in einer tiefen und strukturellen Krise, sagte EY-Autoexperte Constantin Gall laut Mitteilung.

Viele Probleme für die Branche

E-Autos verkauften sich deutlich schwächer als angenommen und auf wichtigen Absatzmärkten herrsche ein ruinöser Preiswettbewerb. «Die Probleme in China werden dadurch noch verstärkt, dass die Käuferschaft sich verstärkt nationalen Marken zuwendet», sagte Gall. Zusätzlich sorgten hohe Transformations- und Restrukturierungskosten, Rückrufe und Lieferkettenstörungen für Probleme.

Die Schwächephase der Branche werde vorerst anhalten, prognostizierte Gall. «Der Sturm wird nicht abflauen», sagte er. Der Experte begründete dies unter anderem mit einer schwach bleibenden Konjunktur, zudem würden sich die geopolitische Situation und die Zollpolitik absehbar nicht stabilisieren. «Für viele Hersteller steht das komplette Geschäftsmodell auf dem Spiel, bei einigen Herstellern wird sich mittelfristig die Existenzfrage stellen», so Gall.

Grösse als Bremsklotz

Umso wichtiger sei es, dass die Autokonzerne harte Entscheidungen träfen. «Die guten alten Zeiten kommen nicht wieder, die Branche hat sich fundamental verändert, und die Automobilindustrie muss darauf eine Antwort finden», sagte Gall.

Die Autokonzerne müssten sich von Altlasten trennen, ihr viel zu grosses Portfolio verkleinern und sich auf klar definierte Kundensegmente fokussieren. «Grösse ist nicht alles, Grösse kann sich auch als ein Bremsklotz erweisen, wenn es darum geht, sich an neue Gegebenheiten anzupassen», sagte Gall. Firmen wie Nissan droht ansonsten der Konkurs.