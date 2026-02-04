Tether kauft riesige Mengen des gelben Edelmetalls, jede Woche soll eine Tonne dazukommen. Damit will CEO Paolo Ardoino das Unternehmen zu einer Gold-Zentralbank machen. Sein Gold-Versteck in der Schweiz bezeichnet er als das «sicherste der Welt».

Darum gehts Tether hält 140 Tonnen Gold in einem Schweizer Atomschutzbunker

Gold im Wert von 19,2 Milliarden Franken sichert Stablecoins ab

Seit Sommer 2025 hat Tether Goldreserven um 60 Tonnen erhöht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Der Goldpreis klettert auf immer neue Höhen. Jetzt hat er bereits die Marke von 5500 Dollar pro Feinunze geknackt. Seit Jahresbeginn ist das gelbe Edelmetall damit bereits um 29 Prozent teurer geworden. Viele Anleger flüchten in Gold, weil dieses in geopolitisch unsicheren Zeiten als sicherer Hafen gilt.

Klammheimlich hat sich im letzten Jahr ein Unternehmen überraschend zu einem der grössten Akteure auf dem globalen Goldmarkt entwickelt: die Krypto-Firma Tether mit Sitz im zentralamerikanischen El Salvador. Tether hält laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aktuell 140 Tonnen Gold – sicher aufbewahrt in einem Schweizer Atomschutzbunker. Der Krypto-Gigant hat in einem der 370'000 Bunker, die über unser Land verteilt sind, einen eigenen Tresor eingerichtet. Wo sich dieser genau befindet, ist streng geheim. Tether-CEO Paolo Ardoino (42) nannte das Versteck einst «das sicherste der Welt».

Sicherheit ist auch nötig. Denn die 140 Tonnen Gold entsprechen einem derzeitigen Gegenwert von 19,2 Milliarden Franken. Seit letztem Sommer hat das Krypto-Unternehmen seine Reserven des wertvollen Edelmetalls um 60 Tonnen aufgestockt. Das macht es zu einem der grössten Goldbesitzer weltweit – abgesehen von Zentralbanken. Die Schweizerische Nationalbank besitzt seit Jahren 1040 Tonnen Gold.

Das Gold braucht Tether, um seine Stablecoins abzusichern. Das Krypto-Unternehmen brachte Anfang 2020 den Gold-Stablecoin XAUt auf den Markt. Dessen Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 2,4 Milliarden Dollar, die eins zu eins mit Gold gedeckt sind. Auch den US-Dollar-Stablecoin sichert Tether teilweise mit dem Edelmetall ab.

Wird Tether eine Art Gold-Zentralbank?

Seinen Goldbestand baut Tether weiter fleissig aus. Jede Woche soll eine Tonne dazukommen, so CEO Ardoino. Sein Ziel: «Wir werden bald im Grunde zu einer der grössten, sagen wir mal, Gold-Zentralbanken der Welt», sagte er zu Bloomberg. Der Tether-Chef will die enormen Gewinne weiterhin in Gold stecken. Und gleichzeitig in den Goldhandel mit Banken einsteigen.

Dem vom ehemaligen Schönheitschirurgen Giancarlo Devasini (62) gegründeten Unternehmen geht es prächtig. Tether schreibt jedes Jahr rund 12 Milliarden Dollar Gewinn. Teile davon investiert der Krypto-Riese auch in die Goldindustrie. So kaufte er im Juni 2025 etwas mehr als 30 Prozent am kanadischen Goldförderunternehmen Elemental Altus Royalties.