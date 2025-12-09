Bitcoin fasziniert – trotz den starken Kursschwankungen. Cryptonow-Chef Simon Grylka erklärt, warum die Kryptowährung eine sichere Option für Neugierige und vor allem ein ideales Weihnachtsgeschenk ist – und was man mit dem digitalen Geld machen kann.

Darum gehts Bitcoin ist eine digitale Währung, unabhängig von Banken und Politik

Cryptonow-Gutscheinkarten bieten einfachen Zugang zu Kryptowährungen in der Schweiz

Herr Grylka, warum sollte jemand Bitcoin verschenken? Im Gegensatz zur volatilen Kryptowährung behält Bargeld seinen Wert.

Simon Grylka, CEO Cryptonow: Viele Menschen fühlen sich mit Bargeld sicher – dabei verliert es jedes Jahr ein bisschen an Kaufkraft, selbst in der Schweiz. Und wer ins Ausland schaut, sieht sehr deutlich, wie schnell Geld an Wert verlieren kann, wenn Staaten mehr davon in Umlauf bringen. Bitcoin funktioniert anders: Es kann nicht beliebig vermehrt werden. Die Menge ist fix. Niemand kann es «nachdrucken». Genau diese Knappheit macht Bitcoin langfristig interessant. Wer Bitcoin verschenkt, gibt nicht nur einen Betrag weiter, sondern einen Wert, der unabhängig von Banken und Politik funktioniert.

Was kann ich mit Bitcoin eigentlich machen? Ausgeben, einkaufen oder als Wertanlage betrachten und abwarten?

Sie können beides: ausgeben oder behalten. Es gibt bereits zahlreiche Händler, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Gleichzeitig entscheiden sich viele Menschen bewusst dafür, Bitcoin zu halten, ähnlich, wie man es bei Gold tun würde. Der Grund liegt im begrenzten Angebot: Viele sehen Bitcoin als digitale Form von knappen Vermögenswerten, die über lange Zeit hinweg Wert aufbauen können.

Wegen der Schlagzeilen zu hohen Kursen und Verlusten ist Bitcoin überall Thema. Aber was genau ist eine Kryptowährung – in einfachen Worten?

Eine Kryptowährung ist digitales Geld, das ohne Banken funktioniert. Jede Transaktion wird in einem öffentlichen Register gespeichert – der Blockchain. Diese Blockchain ist fälschungssicher und für alle einsehbar. Bitcoin ist die erste und bekannteste Kryptowährung. Man kann sie weltweit nutzen und selbst halten.

Viele verbinden Kryptowährungen mit komplizierten technischen Hürden. Geht es auch einfacher?

Ja, genau das ist unsere Mission. Wir wollen Kryptos für alle einfach und sicher zugänglich machen. Unsere Cryptonow-Gutscheinkarten sind beispielsweise in der Schweizerischen Post, am K Kiosk, in der Migros und im Coop sowie bei Aldi und Lidl erhältlich. Die Gutscheinkarte funktioniert wie eine normale Guthabenkarte: Code eingeben, einlösen, Bitcoin erhalten. Alles wird Schritt für Schritt erklärt – ohne Fachbegriffe. So können alle Bitcoin ausprobieren, ohne technische Hürden oder Unsicherheiten. Und das Beste daran: Ihre Gutscheinkarte verwandelt sich nach dem Tausch in ein sogenanntes Offline Wallet, was als sicherste Form der Kryptoaufbewahrung gilt.

Die Cryptonow-Gutscheinkarte ist im Detailhandel erhältlich. Was bedeutet dieser physische Zugang für die Zielgruppe, die bisher Angst vor der digitalen Komplexität hatte?

Der physische Zugang verändert sehr viel. Emotionale Nähe entsteht durch Dinge, die man in den Händen halten kann. Genau dieses Gefühl vermitteln wir. Die Gutscheinkarte macht Bitcoin greifbar. Das macht die abstrakte Welt der Kryptowährungen real, verständlich und zugänglich. Zudem eignet sie sich ebenfalls als perfektes Weihnachtsgeschenk.

Wenn Sie fünf Jahre vorausschauen: Welche Rolle spielt Bitcoin in einer digitalisierten Schweiz?

Ich bin überzeugt, dass Bitcoin in der Schweiz ein fester Bestandteil moderner Geldanlagen sein wird. Menschen werden Bitcoin ähnlich nutzen wie Gold – als langfristigen, unabhängigen Wert. Die Schweiz schätzt Stabilität, Sicherheit und klare Regeln. Bitcoin passt perfekt zu diesen Werten, weil es transparent, begrenzt und global anerkannt ist. Ich glaube: In ein paar Jahren wird es ganz normal sein, einen Teil seines Vermögens in Bitcoin anzulegen.

Wann haben Sie persönlich zum ersten Mal Bitcoin gekauft – und warum?

Ich habe mich damals stark mit Inflation beschäftigt und gemerkt, wie wichtig es ist, sein Geld langfristig zu schützen. Zuerst habe ich in Gold und Silber investiert, wovon ich nach wie vor ein Fan bin. Als ich Bitcoin besser verstand, sah ich die Parallelen: begrenzt in der Menge und unabhängig – aber digital, leichter aufzubewahren und weltweit sofort nutzbar. Das hat mich überzeugt und neugierig gemacht, einzusteigen. Bitcoin ist für mich das digitale Gold.

Was hat sich bei Ihnen persönlich verändert, seit Sie sich intensiv mit Bitcoin beschäftigen?

Ich denke heute viel bewusster darüber nach, wie Wert entsteht. Mir ist klar geworden, dass Wert immer etwas mit Glauben zu tun hat. Wenn Menschen etwas glauben, schreiben sie ihm einen gewissen Wert zu. Wert lebt vom gemeinsamen Glauben: Fiatgeld (nationale Währungen) durch Vertrauen in Staaten und Institutionen, Gold in der Limitierung durch die Natur, Bitcoin durch das Gesetz der Mathematik.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an alle, die ihren ersten Bitcoin-Gutschein in den Händen halten?

Eine Cryptonow-Gutscheinkarte ist einer der einfachsten Wege, die Finanzwelt von morgen auszuprobieren. In wenigen Schritten halten Sie Ihren ersten, eigenen Bitcoin-Betrag in den Händen – ganz ohne Vorwissen und ohne technische Hürden. Die Bitcoin-Gutscheinkarte macht Krypto greifbar: ein Stück Zukunft, das sofort genutzt oder verschenkt werden kann. Genau darum geht es – unkompliziert testen, wie einfach der Einstieg wirklich ist.



