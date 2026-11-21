Nach vier Jahren verlässt Alessandro Di Girolamo das Restaurant Leschär in Rüti ZH. Den Spitzenkoch zieht es ins Nachbardorf. Gegenüber Blick erklärt er seine Beweggründe.

Darum gehts Alessandro Di Girolamo verlässt das Leschär in Rüti ZH nach vier Jahren und 13 GaultMillau-Punkten

Er konzentriert sich auf das LO! in Jona SG

Ab dem 1. April 2027 eröffnet Angelo Yao das Kawa mit chinesischen Speisen und Sushi

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Im Restaurant Leschär in Rüti ZH kochte sich Spitzengastronom Alessandro Di Girolamo zur GaultMillau-Auszeichnung. Im Sommer 2025 zeichneten die Restauranttester das Lokal mit 13 Punkten aus. Dieselbe Anzahl erhielt Di Girolamo auch in der aktuellen Bewertung. Jetzt lässt der Koch seinen Gastrobetrieb in Rüti per Ende Jahr hinter sich, wie der «Zürcher Oberländer» schreibt.

Di Girolamo geht «schweren Herzens», wie sein Abschied auf der Homepage des Lokals angekündigt wird. Vier Jahre lang führte er das Leschär. «Am meisten werde ich die Mittagsgäste vermissen», erklärt er gegenüber Blick. «Sie kamen von zu Hause oder von der Arbeit. Für sie gehörte ein Besuch zum Alltag. Diese Begegnungen werden mir fehlen.» Doch weit weg zieht es den Spitzenkoch nicht. Er konzentriert sich in Zukunft voll auf das Restaurant LO! im benachbarten Jona SG. 2019 hatte er das asiatische Lokal im Hotel Kreuz zusammen mit einem Geschäftspartner eröffnet. Nach einer Pause während der Corona-Pandemie betreibt er es seit 2024 erneut.

«Finanziell zu kompliziert»

Zwei unterschiedliche Restaurants an verschiedenen Orten hätten über die Zeit nicht rentiert, so Di Girolamo. Finanziell sei es in Rüti kompliziert gewesen. Die Personalkosten waren mit zwei Standorten zu hoch. «Die Konzentration auf ein Lokal macht alles einfacher.»

In Jona wird dem gebürtigen Römer nicht langweilig werden. Das LO! hat 80 Plätze – und ist damit doppelt so gross wie das Leschär. «Wir wollen zwei kulinarische Angebote unter einem Dach vereinen», gibt er preis. «Das eine ist eine unkomplizierte asiatische Osteria. Das andere ist eine europäische Fusionsküche.» Ein Stück Leschär-Geschichte nimmt Di Girolamo also mit. «Wir arbeiten bereits an ein paar schönen Überraschungen.»

Wie geht es weiter in Rüti?

Die gute Nachricht für Rüti: Die Nachfolge im Restaurant Leschär ist bereits geregelt. «Das Lokal bleibt bis zum 20. März geöffnet und wird durch Restaurantchef Francesco Nusdeo mit reduzierter Karte betrieben», heisst es auf der Website. Ab dem 1. April 2027 übernimmt Pächter Angelo Yao. Er wird das Kawa mit chinesischen Spezialitäten und Sushi eröffnen, wie der «Zürcher Oberländer» weiss.