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Die Zürcher Gastro-Familie Wiesner macht Kasse! Sie verkauft ihr Unternehmen Familie Wiesner Gastronomie (FWG) an die deutsche Restaurantgruppe Gustoso mit Sitz in München (D).

Die Deutschen übernehmen 75 Prozent der Firmenanteile, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Brüder Daniel (43) und Manuel Wiesner (39) behalten die restlichen 25 Prozent und führen das Unternehmen als Co-CEOs weiter. Für Mitarbeiter, Gäste und Lieferanten ändere sich nichts. Das berichtet «CH Media». Blick erklärt Co-CEO Manuel Wiesner (39), warum die Familie ausgerechnet jetzt verkauft.

Mit 32 Standorten, 850 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Franken gehört die FWG zu den grössten Gastro-Unternehmen der Schweiz. In ihrem Besitz sind etwa die Restaurantketten Nooch, Negishi, Outback und Miss Miu.

«Wir verkaufen nicht, weil wir müssen»

Warum geben die Wiesners ausgerechnet jetzt die Kontrolle über ihr Gastro-Imperium ab? Auf Anfrage erklärt Manuel Wiesner selbstbewusst: «Wir verkaufen nicht, weil wir müssen, sondern weil wir können.» Insbesondere bei der Marke Nooch sehe man «enormes Potenzial in Deutschland und weiteren europäischen Ländern»a Mit Gustoso habe man den idealen Partner für die Expansion gefunden. Bereits 2027 soll das erste Nooch-Restaurant im grossen Kanton eröffnen.

Die deutsche Gruppe betreibt europaweit über 250 Restaurants, darunter auch die hierzulande vertretenen Marken Burgermeister und 60 seconds to napoli.

Mega-Bonus von 15'000 Franken

Wie viel Geld die Wiesners für den Verkauf erhalten, bleibt geheim. «Über den Kaufpreis und die finanziellen Einzelheiten haben wir Vertraulichkeit vereinbart», erklärt Manuel Wiesner. Auch eine ungefähre Grössenordnung will der CEO nicht nennen.

Vom Deal soll auch die Belegschaft profitieren: Die Familie verteilt einen privat finanzierten Dankesbonus von insgesamt 2,5 Millionen Franken. Davon fliessen 200'000 Franken in die firmeneigene Stiftung und 100'000 Franken in einen Topf für Teamevents. Die verbleibenden 2,2 Millionen Franken werden direkt an das Personal ausbezahlt. Anspruch haben nur Angestellte, die seit mindestens anderthalb Jahren im Unternehmen beschäftigt sind. Der Mindestbetrag liegt laut Wiesner bei 500 Franken, einzelne Mitarbeitende erhalten 15'000 Franken oder mehr.

Grosszügige Geste mit bitterem Beigeschmack

Die Familie Wiesner inszeniert die Millionenzahlung als Zeichen besonderer Wertschätzung. «Uns ist sehr bewusst, dass unsere Mitarbeitenden einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet haben, dass die FWG heute dort steht, wo sie steht», erklären die Firmengründer Fredy und Anita Wiesner im Communiqué.

Der Geldsegen hat einen bitteren Beigeschmack. Vor rund einem Jahr stellte die FWG ihren eigenen Lieferdienst ein – und kündigte sämtlichen 120 Velokurieren. Laut den Gewerkschaften Unia und Syndicom weigerte sich das Unternehmen zunächst, über einen Sozialplan zu verhandeln. Erst nach dem organisierten Druck der Belegschaft kam eine Einigung mit Abfindungen zustande.

Nun präsentiert sich dasselbe Unternehmen als grosszügiger Arbeitgeber. Ein ehemaliger Kurier, der vier Jahre für die Firma arbeitete, brachte seine Enttäuschung damals gegenüber den Gewerkschaften auf den Punkt: «Ich bin vor allem enttäuscht, dass hinter dieser progressiven, bunten, familiären Fassade dann einfach trotzdem der knallharte Kapitalismus sitzt.»