Der 1. August bringt wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern in weiten Teilen der Schweiz. Bessere Bedingungen herrschen in der Genferseeregion, im Wallis und im Südtessin. Am Abend besteht auch im Norden Hoffnung auf eine trockene Phase für das Feuerwerk.

1/6 Das Wetter am 1. August wird wechselhaft. Foto: Keystone

Darum gehts Wechselhaftes Wetter am 1. August mit Schauern und möglichen Gewittern

Besseres Wetter in der Genferseeregion, im Wallis und im Südtessin

Temperaturen steigen kommende Woche auf bis zu 28 Grad im Süden

Marian Nadler Redaktor News

Sich wettertechnisch auf diesen 1. August vorzubereiten, wird richtig schwer. Wetteronline.ch meldet ab Mittag viele Schauer, teils sind auch Blitz und Donner möglich. Gutes Wetter im Norden? Nicht unbedingt.

Wo wird es besser? «Nur von der Genferseeregion über das Wallis bis ins Südtessin ist das Risiko, nass zu werden, geringer», schreiben die Wetterexperten in einem Post auf X. Dort sind die Temperaturen demnach auch angenehmer.

0:40 Meteorologe zum miesen Wetter: «Wir haben eine falsche Vorstellung vom Schweizer Sommer»

Regenschirm kann beim Feuerwerk zu Hause bleiben

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) schreibt derweil auf seiner Website von «veränderlicher Bewölkung». Die Bundesmeteorologen prognostizieren bereits ab Vormittag erste Schauer in den zentralen und östlichen Landesteilen. Ab Mittag kann es in allen Regionen regnen, teils sind auch kräftige Schauer und Gewitter möglich. In Gewitternähe wird es windig, kräftige Böen sind nicht ausgeschlossen.

Erst gegen Abend gibt es im Flachland eine kurze Verschnaufpause, bevor vor allem im Nordwesten der Schweiz in der Nacht auf Samstag weitere Schauer und Gewitter anstehen. Mit Glück kann man den Regenschirm zum Feiertagsfeuerwerk also zu Hause lassen.

Lichtblick in der kommenden Woche

Vorsichtig sein solltest du in Gewässernähe. Aufgrund der Regenfälle in den vergangenen Tagen führen viele Flüsse und Seen noch viel Wasser. Am Samstag erleben wir eine weitere Runde Wetter-Achterbahn, Sonntag folgt dann ein Lichtblick.

Wie geht Sommer trotz schlechtem Wetter?

Dank verstärkt trockener Luft erwarte uns «etwas freundlicheres und teilweise recht sonniges Wetter, bei höchstens noch vereinzelten Regenschauern», sagte Meteo-News-Wettermann Roger Perret gegenüber Blick diese Woche. Auch mit den Temperaturen geht es aufwärts, im Süden kommen bei bis zu 28 Grad wieder Sommergefühle auf. In der kommenden Woche gehen die Temperaturen auch im Rest der Schweiz hoch, gerade die zweite Wochenhälfte dürfte laut Perret sonnig werden.