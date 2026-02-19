Nach Schneefall und Regen bringt die neue Woche eine kurze Frühlingsphase in die Schweiz. Dienstag und Mittwoch werden richtig schön. Doch Meteorologe Roger Perret weiss: Die Schönwetter-Phase ist nicht von Dauer.

«Der Kampf zwischen Wärme und Kälte ist voll im Gang»

Nach dem Winter-Comeback kommt die erste Frühlings-Phase – doch die hält nicht lange an

Wetter-Achterbahn in der Schweiz: Frühlingshafte Temperaturen ab Sonntag mit bis zu 20 Grad

Warmfront bringt Samstag Regen, Mitte der kommenden Woche ist es kurzzeitig sonnig und mild

Frühling bleibt nur kurz, erklärt Meteorologe Roger Perret

Wer am Donnerstag auf die Wetter-Warnkarte des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) schaut, dürfte verhältnismässig beruhigt sein. Es herrscht maximal noch mässige Schnee- und Strassenglätte-Gefahr.

Geht Frau Holle jetzt wieder in den Winterschlaf? Das wollte Blick von Meteo News-Experte Roger Perret wissen. Er hat gute Nachrichten – zumindest teilweise.

Temperaturen steigen deutlich an

«Die aktuell in Teilen der Alpen grosse Lawinengefahr ist voraussichtlich am Wochenende vorbei», sagt der Meteorologe. Er prognostiziert zwar für Donnerstag nochmals 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee in den Bergen, anschliessend wird sich die Lage aber spürbar beruhigen.

Für Frühlingsfreunde hat der Wettermann gute Neuigkeiten. «Die erste frühlingshaft milde Phase ist in Sicht.» Der Sonntag fungiert dabei als kurze Vorschau, ab Mitte der Woche ist dann erstmals richtig Frühling angesagt. Das alles bei Temperaturen von deutlich über 10 Grad.

Vorher wird es aber erstmal nass. Am Samstag liegen die nördlichen Regionen der Schweiz in der ersten Tageshälfte unter dem Einfluss einer Warmfront, die besonders im Alpenraum immer wieder Regen bringt. Am Nachmittag zieht die Störung aber nach Osten ab.

Es bleibt eine Wetter-Achterbahn: Nach dem frühlingshaften Sonntag regnet es am Montag, bedingt durch ein im Norden durchziehendes Tief, ganz im Norden und Osten der Schweiz. Der Süden ist von dieser Störung nicht betroffen, hier ist es zu diesem Zeitpunkt bereits recht sonnig und mild.

Morgens Winterjacke, mittags T-Shirt

Dienstag und Mittwoch laden schweizweit dazu ein, das Wetter zu geniessen. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad. «Mit Föhnunterstützung sind in den Alpentälern örtlich sogar 20 Grad drin. Das wäre allerdings aussergewöhnlich für diese Jahreszeit», ergänzt Perret.

Morgens ist es aber noch kalt, teilweise sinken die Temperaturen in der Nacht auf 3 Grad ab. Bedeutet: am Morgen Winterjacke an, mittags reicht für manche sogar ein T-Shirt. Der klassische Schalenlook bietet sich für die kommende Woche definitiv an.

«Nur eine Zwischenphase»

Auch Sport im Freien dürfte problemlos möglich sein. Also: Joggingschuhe an oder ab aufs Mountainbike!

Bloss: Die Frühlingsphase hält nicht lange an, wie Perret weiss. «Sie ist nicht nachhaltig, nur eine Zwischenphase.»

Schon am Donnerstag stürzen die Temperaturen wieder ab – auf um die 9 Grad. Das kommende Wochenende könnte wieder nass und kalt werden. «Der Kampf zwischen Wärme und Kälte ist voll im Gang», fasst Perret zusammen. Dies sei jahreszeitenbedingt üblich.