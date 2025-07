Wann kommt der Sommer zurück? Nicht so bald. Roger Perret von Meteo News wagt eine Prognose – und die fällt eher düster aus.

Sommer macht Pause – und das bleibt so

Sommer macht Pause – und das bleibt so

1/6 Das Höhentief vermiest uns weiter das Wetter. Foto: Keystone

Darum gehts Schlechtes Wetter in der Schweiz, Sommer macht Pause

Nur Tessin bietet sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen um 27–29 Grad

Bis zu 100 Liter Niederschlag in der Deutschschweiz bis Dienstag erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Sonnenanbeter müssen jetzt ganz stark sein. Das fiese Höhentief treibt weiter sein Unwesen über der Schweiz. Was Meteo News-Experte Roger Perret Blick jetzt sagt, dürfte bei Sommerfans weiter für betrübte Gesichter sorgen.

«Die sommerlichen Temperaturen machen im Norden Pause und das bleibt auch in der nächsten Woche so», erklärt der Meteorologe. Das Wetter im Norden der Schweiz präsentiere sich weiterhin sehr unbeständig und nass. Dazu ist es für Juli erstaunlich kühl, am Wochenende liegen die Temperaturen bei um die 20 Grad. Und am Montag geht es laut Perret sogar auf 17 bis 18 Grad runter.

«Im Süden ist es besser»

Entlang der Alpen prognostiziert der Wettermann am Wochenende und bis Dienstag viel Niederschlag. Bis über 100 Liter könnten in der Ostschweiz zusammenkommen – «eine beachtliche Regenmenge».

Von Basel bis St. Gallen, von Bern bis Zürich – mieses Wetter. Was also tun? Wer die Sonne vermisst, muss einen Ausflug ins Tessin machen. «Im Süden ist es besser, ab Samstag recht sommerlich warm und meist trocken», weiss Perret. Dies bei angenehmen 29 Grad am Samstag und 27 Grad am Sonntag, wie ein Blick auf die Prognose verrät.

Knallt die Sonne im August wieder?

Perret hat noch weitere schlechte Nachrichten. In der kommenden Woche ist nicht wirklich eine Besserung zu erwarten. Und: Auch rund um den 1. August könnte es «unbeständig» werden, wie es der Meteorologe ausdrückt. Fällt der Nationalfeiertag also ins Wasser? Darauf will sich Perret noch nicht festlegen.

Dass der Juli sich so launenhaft präsentierte, trübt laut dem Wetterexperten die Sommerbilanz. Aber: Im weiteren Verlauf des Augusts sind laut Perret durchaus auch wieder hohe Temperaturen möglich. «Falls es so kommt, erleben wir trotz der aktuell eher kühlen Phase einen der wärmsten Sommer, den wir je hatten. Was der August aber genau bringt, lässt sich noch nicht sagen.»

1:54 Bauern jubeln wegen Abkühlung: «Der Regen kam für uns immer im richtigen Moment»

Schon der Juni war sehr heiss und trocken gewesen. Immerhin: Durch den regnerischen Juli-Abschnitt wird die Trockenheit gemindert, das freut die Bauern. Nach einem Juni mit viel Sonne kämen die Regengüsse jetzt genau im richtigen Moment, sagte der Landwirt Andreas Buri vor einigen Tagen zu Blick.