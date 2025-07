1/8 Der Meteorologe Michael Eichmann hat schlechte Nachrichten für Sonnenfans: «Die Woche ist geprägt von einem Höhentief.» Foto: Zvg

Darum gehts Höhentief bringt unberechenbares Wetter und wenig sommerliche Temperaturen diese Woche

Flucht ins Ausland empfohlen: Balkan, Griechenland und Türkei bieten sommerliche Temperaturen

Mittwochmorgen sinken Temperaturen auf 12 Grad, Wochenende bringt Bewölkung und Niederschläge Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Diesen Satz werden Sonnenfreunde nicht gerne hören: «Die Woche ist geprägt von einem Höhentief», sagt Meteo-News-Experte Michael Eichmann zu Blick. Die Folge: Das Wetter wird unberechenbar – und wenig sommerlich.

Ist jetzt Schluss mit dem Sommer? So weit will der Meteorologe noch nicht gehen, aber für diese Woche prognostiziert er: «Donnerstag und Freitag wird es nass.» Und: «Mit 20 bis 22 Grad ist es unterdurchschnittlich warm.» Wann der Sommer zurückkehrt, sei schwierig zu sagen. Schuld daran ist ein Höhentief. Es entsteht, wenn sich kalte Luftmassen in der Höhe ansammeln und absinken. Höhentiefs führen zu Wolkenbildungen und dann zu Schauern und Gewittern.

12 Grad am Mittwochmorgen

Laut MeteoSchweiz, dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, können die Temperaturen morgens auf mittlere bis niedrige zweistellige Werte sinken. Mittwochmorgen müssen wir fast schon bibbern – bei gerade einmal 12 Grad. Für das Wochenende sagen die Meteorologen des Bundes starke Bewölkung und einige Niederschläge voraus.

Bei dem wechselhaften Wetter in der Schweiz hilft wohl nur die Flucht ins Ausland. Wer es warm mag, sollte den Flieger nach Südosteuropa besteigen. «Auf dem Balkan, in Griechenland und der Türkei ist es aktuell richtig heiss.» Auch Skandinavien kann eine Reise wert sein, so sind in Norwegen diese Woche Temperaturen von bis zu 28 Grad möglich.

Donnerstag und Freitag könnte es ungemütlich werden

Wer nicht ganz so weit reisen möchte, hat zumindest am Dienstag und Sonntag im Tessin die Chance auf viel Sonnenschein. Am Donnerstag und Freitag wird es in der Sonnenstube dagegen ungemütlich. Es kann gewittern. In Deutschland, Spanien oder Frankreich präsentiert sich das Wetter derweil so wechselhaft und frisch wie bei uns.

Das miese Höhentief-Wetter hat zumindest einen Vorteil: Die gebietsweise noch immer vorhandene Trockenheit wird deutlich gemindert, wie Meteo News auf seiner Webseite schreibt. Ansonsten gilt: durchhalten. Wann der Sommer in der Schweiz sein Comeback feiert, ist noch unklar.