Sommersonne ade! Wer diesen Samstag geplant hat, im kühlen Nass zu planschen, musste sich neue Pläne überlegen. Denn es sind dunkle Wolken aufgezogen. In einigen Gebieten gilt Warnstufe vier, da es zu heftigen Gewittern kommen kann.

Besonders betroffen sind am Samstagnachmittag grosse Teile der Westschweiz und die Regionen Appenzell, Obertoggenburg und St. Gallen. Dort kann es auch zu Hagelstürmen kommen. In der Romandie gilt die dritte von fünf Warnstufen, in der Ostschweiz die vierte, wie MeteoSchweiz auf ihrer Webseite schreibt.

Blitzeinschlag setzt Scheune in Brand

In Gonten AI soll ein Blitzeinschlag gar einen Brand ausgelöst haben. Wie Bilder zeigen, brennt ein Scheune dort lichterloh. Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden bestätigte auf Anfrage von Blick einen Einsatz. «Während die genaue Ursache bisher noch nicht bekannt ist, deutet momentan alles darauf hin, dass der Brand tatsächlich durch einen Blitzeinschlag verursacht wurde», so die Polizei.

«Tiere befanden sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags zum Glück nicht in der Scheune», so heisst es weiter. «Die sind alle auf der Alp.» Auch das angrenzende Wohnhaus blieb bisher von dem Feuer verschont.

Zuvor waren Gebiete im Kanton Bern und die Zentralschweiz betroffen. Auch im Rest der Schweiz kann es zu Niederschlägen kommen. Diese halten sich bis in die Abendstunden. Die Nacht auf Sonntag soll dann aber grösstenteils wieder trocken werden.