1/10 Ab Mittwochabend wird es auf dem Balkan ungemütlich. Wie hier im kroatischen Pula. Foto: imago/Pixsell

Darum gehts Kaltfront zieht über Balkan, bringt Hagel, Starkregen und stürmische Winde

Wetterwarnungen in Serbien und Kroatien, lokal Überschwemmungsgefahr

Temperaturen in Serbien fallen am Donnerstag um 10 Grad Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Alle, die aktuell Ferien auf dem Balkan machen, müssen jetzt ganz stark sein. Eine Kaltfront zieht von Ungarn aus aktuell über Slowenien und Kroatien und breitet sich am Mittwochabend weiter nach Bosnien-Herzegowina und Serbien aus. Die Kaltfront hat wenig Erfreuliches im Gepäck: Hagel, stürmische Winde und Starkregen. Lokal werden in Serbien innert kürzester Zeit Niederschläge von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Fast im ganzen Land gilt nach Angaben des serbischen Wetterdienstes RHMZ am Mittwoch eine gelbe Wetterwarnung. Das heisst: Das Wetter kann bei hohen Temperaturen von Gewitter und Regen begleitet und potenziell gefährlich werden.

In Kroatien gilt am Donnerstag die gelbe Warnstufe

Lokal drohen bei diesem Extremwetter Überschwemmungen, Hochwasser, Erdrutsche und Steinschläge. Besonders betroffen: die Regionen Vojvodina und Westserbien. Über Nacht sollen sich die Niederschläge noch verstärken. Am Donnerstag gilt in Teilen des Landes daher die orange Warnstufe.

Auch in Kroatien wird es am Donnerstag ungemütlich. In grossen Teilen des Landes gilt die gelbe Wetterwarnung vor potenziell gefährlichem Wetter, heisst es auf der Seite des staatlichen Wetterdienstes.

Schlechte Nachrichten für den Strandtag an der Adria: Hier droht am Donnerstag starker Wind. Hinzu kommen heftige Schauer und Gewitter an der Küste und die Temperaturen kühlen merklich ab.

Am Wochenende kehrt die Sommerhitze zurück

Der Temperaturabfall macht sich besonders in Serbien bemerkbar: Während die Höchsttemperaturen am Mittwoch noch zwischen 27 und 34 Grad liegen, sind am Donnerstag sogar Tiefstwerte von 16 bis 20 Grad drin. Auch die Höchsttemperaturen erreichen nur noch 23 bis 28 Grad. Lokal verstärken sich Schauer und Gewitter zusätzlich, die Wetterwarnung wird in Teilen auf Orange erhöht.

Erst am Wochenende kommt im Balkan die Sommerhitze zurück – mit aller Kraft. Die Temperaturen springen auf Werte von 35 bis 40 Grad. Die Hitze hält dabei von Afrika Einzug. Der starke Temperatursprung kann zur Belastung werden. Auch die Nächte bieten dann keine Abkühlung mehr: Besonders an der kroatischen Küste ist mit schwül-heissen Tropennächten zu rechnen. Für alle Hitzegeplagten könnte es sogar noch schlimmer kommen: Am kommenden Dienstag sollen die Höchsttemperaturen in Serbien und Montenegro laut Prognose sogar die 40-Grad-Marke überschreiten.

Teile dieses Artikels sind zuerst auf Blic.rs erschienen.