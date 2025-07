1/7 Dieses Wochenende steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Foto: Meteo News

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Nach einer kurzen Verschnaufpause Anfang Woche ist der Sommer wieder zurück – und die Temperaturen steigen wieder. Was erwartet uns am Wochenende und in der kommenden Woche?

«Heute Samstag wirds im Norden sonnig, mit zumeist nur harmlosen Quellwolken», wie Meteorologe Roger Perret im Meteo-News-Blog schreibt. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad.

Das Wochenende im Süden

Auch im Süden wirds warm. Das Thermometer klettert am Samstag auf 28 Grad. Allerdings gibts hier mehr Quellwolken, lokal sind sogar Platzregen und Gewitter möglich, so Perret weiter. Ferienreisende sollten also besser eine leichte Regenjacke dabei haben.

Der Sonntag zeigt sich dann von seiner ungemütlichen Seite. Schon am Vormittag drohen lokale Gewitter und Regengüsse. «Am Nachmittag wirds verbreitet nass mit erhöhtem Gewitterrisiko», schreibt Meteologe Perret. Immerhin bleiben die Temperaturen mit 26 bis 28 Grad tagsüber sommerlich. Es lohnt sich also, im Café den Platz unter dem Schirm zu nehmen.

Bis zu 30 Grad im Norden kommende Woche

Richtig warm wirds dann in der kommenden Woche, in einigen Regionen aber früher als in anderen. Der Norden tut sich am schwersten. Am Montag erwarten uns bis zu 27 Grad und die Möglichkeit auf Gewitter, Dienstag bis zu 26 Grad bei erhöhter Regenwahrscheinlichkeit, wie der Ausblick von Meteo News zeigt.

Erst ab Mittwoch wirds im Norden freundlicher. Donnerstags gibts bis zu 28 Grad, Freitag und Samstag sogar bis zu 30 Grad. Allerdings steigt am Samstag auch das Gewitterrisiko wieder. Übrigens: Am Freitag um 21 Uhr spielt unsere Nati wieder – und das bei idealem Wetter – auch für ein Public Viewing.

Hier wirds bis zu 32 Grad warm

Und wie wirds in anderen Teilen der Schweiz kommende Woche? Auch im Westen herrscht am Montag Gewitterrisiko. Über die gesamte Woche hinweg wirds hier aber etwas wärmer als im Norden. Spitzenwerte von bis zu 32 Grad erwarten uns am Freitag. Am Samstag wirds bis zu 31 Grad warm, allerdings drohen kräftigere Regenschauer.

Im Süden ist man nächste Woche am besten aufgehoben. Anfänglich zwar ebenfalls mit Gewitterrisiko, ab Dienstag aber mit Spitzenwerten von bis zu 32 Grad und vor allem – kein Regen in Sicht. Erst am Samstag sind wieder Regen und Gewitter möglich.